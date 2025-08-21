Lo sucedido en la noche de este miércoles 20 de agosto en el partido de vuelta por los octavos de final de Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue una completa pesadilla.

(Vea también: Millonarios quedó como un zapato: suspenden partido en El Campín por lluvia de tenis)

Lo que prometía ser un encuentro vibrante de fútbol sudamericano terminó en una escena de terror, con enfrentamientos brutales entre hinchas que obligaron a la cancelación del partido. Videos que circularon en redes sociales capturaron la magnitud del caos, dejando al descubierto una tragedia que ha conmocionado al fútbol sudamericano.

¿Qué pasó en el Estadio Libertadores de América?

El encuentro, disputado en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, comenzó con normalidad. Universidad de Chile se adelantó con un gol de Lucas Assadi a los 11 minutos, mientras que Independiente empató a los 27 con un tanto de Santiago Montiel, dejando el marcador 1-1 al descanso (2-1 a favor de la U en el global). Sin embargo, durante el entretiempo, la situación en las tribunas se salió de control.

Lee También

Aproximadamente 3.000 hinchas de Universidad de Chile, ubicados en una tribuna alta, iniciaron los disturbios al arrojar proyectiles como butacas, palos, botellas e incluso un inodoro arrancado de los baños hacia la tribuna baja, donde estaban los hinchas de Independiente.

Acá, un video que muestra parte de lo ocurrido:

❌ INCIDENTES EN AVELLANEDA La parcialidad de la U. de Chile comenzó a arrojar proyectiles a los fanáticos del Rojo, al punto que la voz del estadio ordenó que directamente se retiren los hinchas chilenos.

Rompieron butacas para arrojarlas y también violentaron un cuarto de… pic.twitter.com/gb8rTYzpUB — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

También se reportaron bombas de estruendo y el incendio de asientos, lo que provocó una respuesta violenta de los locales. La falta de barreras físicas y la escasa presencia policial agravaron la situación, permitiendo que los enfrentamientos escalaran sin control.

Cuando se dio la orden de desalojar la tribuna visitante, un grupo de la barra brava de Independiente irrumpió en el sector donde aún quedaban algunos hinchas chilenos. Las imágenes difundidas en redes sociales son estremecedoras: hinchas de la U fueron brutalmente golpeados, algunos desnudados y otros acorralados.

Acá, una imagen de los momentos de tensión que se vivieron:

VIOLENCIA EXTREMA: LOS CHILENOS, DESALOJADOS DEL LIBERTADORES DE AMÉRICA pic.twitter.com/86jowGTAmg — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

En un video particularmente impactante, se ve a un aficionado chileno cayendo desde la tribuna alta, aparentemente empujado o en un intento desesperado por escapar, desplomándose varios metros hasta un pasillo inferior.

Hay, por lo menos, dos muertos por el quilombo Uno decidió tirarse de la tribuna, al otro lo mataron los de independiente pic.twitter.com/ScEebWwN8i — tthiago (@tpmc210_) August 21, 2025

Otros videos muestran a hinchas ensangrentados, tendidos en las gradas, mientras los agresores locales continuaban su ataque.

Otras imágenes mostraron a un hincha chileno, ensangrentado y en estado de ‘shock’, caminando por la platea mientras otros corren con palos y objetos contundentes. Otro clip captura el momento en que la barra de Independiente, algunos armados con palos, ataca sin piedad a los pocos hinchas de la U que no lograron evacuar.

Las imágenes de un aficionado cayendo al vacío, junto con cuerpos tendidos en las gradas, han sido descritas como “escalofriantes” por testigos y medios.

Este episodio ha puesto en evidencia problemas estructurales en la organización de eventos futbolísticos, desde la ubicación inadecuada de las hinchadas hasta la inacción de los 650 efectivos policiales y 150 guardias privados presentes.

Las imágenes de violencia extrema han provocado indignación y tristeza, recordando que el fútbol, en lugar de ser una fiesta, puede convertirse en un escenario de barbarie cuando la seguridad y la responsabilidad fallan.

Acá, un video que muestra cómo quedó la tribuna donde ocurrió todo:

Así quedó la tribuna visitante de la cancha de Independiente después de la barbarie entre la barrabrava del rojo y la Universidad de Chile: hay heridos de gravedad y 110 detenidos. https://t.co/5zxRpb4KwG pic.twitter.com/YjCzhQcm9i — TN – Todo Noticias (@todonoticias) August 21, 2025

La Conmebol enfrenta ahora la tarea de imponer sanciones que podrían incluir la eliminación de ambos equipos y multas económicas, mientras el mundo del fútbol espera que se tomen medidas para evitar que tragedias como esta se repitan.

* Pulzo.com se escribe con Z