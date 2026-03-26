Comenzó oficialmente la última oportunidad que tienen varios equipos para clasificarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues en esta fecha Fifa se jugarán los repechajes de distintas confederaciones del mundo en los que se definirán los últimos invitados al torneo.

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Uno de los partidos que más interesa a los colombianos es el que protagonizan Nueva Caledonia vs. Jamaica, ya que el ganador de esta llave, en la que espera la República del Congo, entrará al grupo de la Selección Colombia, Portugal y Kazajistán.

Por eso mismo, los aficionados deben estar atentos de este compromiso porque será de gran importancia pensando en avanzar de ronda en el torneo internacional.

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A qué hora es Nueva Caledonia vs. Jamaica

Dicho compromiso, que se llevará a cabo en México y definirá al finalista del repechaje, será a partir de las 10:00 de la noche, hora colombiana.

Cabe recordar que Nueva Caledonia viene de clasificar al repechaje gracias a quedar primero del grupo A al superar a Fiyi, Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. En sus últimos cinco encuentros consiguió tres victorias, un empate y apenas una derrota, por lo que viene con ilusión de avanzar.

🇳🇨 Nueva Caledonia realizó su primer entrenamiento en las instalaciones de La Academia del @AtlasFC, La Academia 🦊 de cara a la reclasificación de la FIFA por el pase a la justa mundialista. pic.twitter.com/hFE5INkRNH — quiero tv (@quierotv_gdl) March 24, 2026

Jamaica, por su parte, quedó segundo del grupo B de las Eliminatorias con 11 puntos, quedando por debajo de Curazao que sumó 12 unidades. En sus últimos encuentros suma dos victorias, dos empates y una derrota.

Cabe recordar que el ganador de este compromiso avanzará a la final del repechaje, en el cual se medirá con Congo en los próximos días.

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Dónde ver Nueva Caledonia vs. Jamaica

Cabe recordar que este compromiso contará con transmisión en Colombia y será del canal Win Sports, el cual también transmitirá el compromiso entre Bolivia y Surinam, también correspondiente al repechaje rumbo al Mundial.

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