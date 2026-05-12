Faltan pocos días para que ruede el balón e inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el torneo de fútbol más importante del mundo que reúne a las 48 mejores selecciones que se clasificaron tras unas Eliminatorias muy intensas en las distintas confederaciones.

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De hecho, este 11 de mayo los entrenadores tuvieron que presentar su lista de preconvocados, que debía ser de mínimo 35 y máximo 55 futbolistas, entre los que destacan cuatro porteros.

Ahora, a falta de un mes, una selección se quedó sin técnico y preocupa a los aficionados, ya que el que asume tendrá muy poco tiempo de preparación.

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Curazao se quedó sin técnico para el Mundial

Se trata de la Selección de Curazao, la cual hizo historia porque es el país más pequeño en la historia en ir a una Copa del Mundo, pero que ahora afronta una complicada situación.

Hace cuatro meses, Dick Advocaat había dejado su puesto por motivos personales, por lo que las riendas las tomó Fred Rutten. Sin embargo, en las últimas horas anunció, por medio un comunicado, que no podrá seguir porque su hija tiene complicaciones de salud y debe estar pendiente de ella.

“El tiempo apremia y Curazao tiene que seguir adelante. Lamento el rumbo que han tomado los acontecimientos, pero deseo lo mejor a todo el mundo”, agregó.

Y concluyó: “Es complicado: llegué a un equipo que es realmente una familia”.

Cabe recordar que este entrenador solo estuvo en el banquillo en dos compromisos, que fueron dos derrotas, 2-0 contra China y 5-1 contra Australia.

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Cabe recordar que Curazao hace parte del grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador, recordando que los partidos son:

Alemania vs. Curazao: 14 de junio a las 12:00 del mediodía.

Ecuador vs. Curazao: 20 de junio a las 7:00 de la noche.

Curazao vs. Costa de Marfil: 25 de junio a las 3:00 de la tarde.

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