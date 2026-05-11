La organización del Mundial 2026, el primero que contará con 48 selecciones y se disputará en tres países, enfrenta un problema inesperado en la antesala del torneo: la falta de acuerdos para la transmisión televisiva en dos de los mercados más grandes del mundo, China e India.

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Esta situación, inusual a tan poco tiempo del torneo (los acuerdos suelen cerrarse con meses o años de antelación), ha provocado preocupación por un posible “apagón” televisivo y digital que afectaría a cientos de millones de aficionados, incrementando el riesgo de piratería y limitando el alcance global del evento.

¿Cuál es el problema de transmisión en India?

En India, una sociedad entre Reliance Industries y The Walt Disney Company (JioStar), ofreció 20 millones de dólares por los derechos de transmisión del Mundial 2026, según recogió Business Standard. Esta cifra es una fracción de lo que esperaba la Fifa, que inicialmente pedía alrededor de 100 millones de dólares para el ciclo 2026-2030. La oferta fue rechazada por considerarse insuficiente.

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El dominio del críquet en el país, sumado a los horarios poco favorables de los partidos (transmitidos en madrugada en Asia), han complicado las negociaciones.

El caso de China: un mercado clave pero distante

China representa un mercado aún más estratégico. Según datos de la propia Fifa, el país generó casi el 50 % de las horas de visionado digital y en redes sociales durante el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no ha habido anuncio de acuerdo con la cadena estatal CCTV.

La Fifa pidió inicialmente entre 250 y 300 millones de dólares, una cifra récord. Tras rebajas, la oferta estaría entre 120 y 150 millones, mientras que CCTV habría ofrecido alrededor de 80 millones. Una delegación de la Fifa, incluyendo a su secretario general, viajó recientemente a Beijing para intentar cerrar el trato, explicó BBC.

Los horarios de los partidos en Norteamérica (madrugada en China) y la ausencia de la selección china han reducido el interés comercial.

Respuesta de la Fifa y consecuencias

La Fifa ha reiterado que “las discusiones en China e India están en curso y deben permanecer confidenciales en esta etapa”. El organismo ha vendido derechos en más de 175 territorios, pero estos dos mercados clave siguen pendientes.

Expertos consultados por medios internacionales advierten que la estrategia de precios elevados de la Fifa, en un contexto de menor competencia y desafíos locales (horarios, preferencias deportivas y realidades económicas), ha generado este impasse. De no resolverse pronto, podría afectar la visibilidad global del torneo y los ingresos por audiencia digital.

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