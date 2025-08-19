Los amantes del fútbol, sobre todo del español, han seguido de cerca a ‘El Chiringuito’, un programa especializado en el balompié y que debate cada jugada, resultado y jugador que milita en la liga de ese país. Justamente, Jota Jordi, uno de sus periodistas, estuvo en Colombia y mencionó que fue una experiencia sorprendente, gracias a numerosos aspectos que son únicos.

En el suelo colombiano, Jordi es recodado por ser un hincha acérrimo de Barcelona, equipo que ha defendido en las malas rachas. Claramente, cuando tiene que hacer un debate con los seguidores del Real Madrid, cada discusión se torna picante y fuerte, ya que cada argumento debe ser muy buen sustentado.

En su Instagram, el periodista español le cuenta a sus seguidores que tomó unas vacaciones en Colombia (las cuales necesitaba urgentemente, según menciona él) y, en medio de ese viaje en tierra colombiana, confesó que le encantó este destino. Resaltó que es una nación única, ya que tiene mares, montañas y paisajes únicos, los cuales enamoran al que sea que decida hacer esta aventura. Asimismo, varias de las fotos que posteó indican que pasó por el Valle de Cocora (Quindío), Pereira, Medellín y Cartagena.

“No tengo duda de que es el mejor viaje que he hecho en mi vida, y eso que he viajado. Junto a mi tierra, es el mejor país del mundo. Aquellos que a veces os digan: ‘cuidado con Colombia’, Colombia es un país seguro. Colombia es un país bonito. Colombia tiene las mejores selvas, las mejores playas, las mejores ciudades, los mejores parques nacionales, la mejor comida, la mejor gente”, mencionó Jordi en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Pero eso no fue todo. En un programa de ‘El Chiringuito’, el comunicador le contó a sus colegas que recomienda totalmente visitar el país y que es un sitio espectacular por sus paisajes, sus habitantes y la cultura. Además, resaltó que en Colombia se sigue mucho este tradicional programa deportivo español, algo que sorprendió a los demás panelistas.

¿Quién es Jota Jordi?

Jota Jordi, cuyo nombre real es Jordi Solé, se ha consolidado como una de las figuras más polémicas y reconocidas en el panorama de la prensa deportiva en España. Este exmiembro de las categorías inferiores del FC Barcelona se ha labrado una carrera en los medios de comunicación, destacándose por su ferviente y a menudo controvertida defensa de los colores azulgranas. Su estilo directo y su pasión desbordada le han valido tanto la admiración de los aficionados culés como la crítica de sus detractores, quienes señalan su vehemencia como una falta de objetividad en el debate futbolístico.

Desde su irrupción en programas de gran audiencia como ‘El Chiringuito’, Jota Jordi ha sabido capitalizar su figura, convirtiéndose en un rostro habitual y divisivo en las tertulias deportivas. Su presencia mediática va más allá de su pasado como canterano; es el arquetipo del hincha que defiende a su equipo con uñas y dientes, sin importar el rival o la situación. Esta postura, que muchos ven como una muestra de lealtad inquebrantable, es lo que lo ha catapultado a la fama y lo mantiene como uno de los tertulianos más influyentes en el acalorado y competitivo mundo del periodismo deportivo español.

