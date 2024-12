James Rodríguez ha estado en el centro de discusión durante casi todo este segundo semestre del año, ya que pese a que demostraba con la Selección Colombia que estaba bien y con todas las condiciones para destacar en su club, en el Rayo Vallecano no lo han valorado lo suficiente y casi no ha podido ni siquiera jugar.

De hecho, ahora se habla de una posible salida justamente por esa falta de continuidad y porque dio una entrevista a Marca sin permiso del club, razón suficiente para terminarle el contrato y que tenga que sumarse a una nueva institución.

Sin embargo, el colombiano fue captado este miércoles 18 de diciembre saliendo de la instalación del club y, la verdad, se mostró mucho más tranquilo que lo que la gente esperaba.

James Rodríguez y el cómo vive su momento en el Rayo Vallecano

Cuando los aficionados lo pararon para tomarse fotos y pedir autógrafos, un periodista de ‘El chiringuito’ le comenzó a preguntar que cómo estaba y hasta dijo que desde el programa entendían ese mal momento que estaba viviendo con el club de Vallecas, pero James refutó de inmediato.

-James, ¿vas a terminar la temporada en Rayo? -le preguntaron.

-Mucha fuerza, sabemos que lo estás pasando mal… de parte del Chiringuito…

-Mal no, mal no, estoy bien. Muy bien.

-¿Qué pasó con la convocatoria contra Real Madrid?

-Nada, Nada. No voy a hablar nada. Disculpa pero no voy a hablar.

🇨🇴👍 “¿Mal? No, estoy muy bien”. ⚡️ James responde a @nicorodrigz sobre su situación en el Rayo. pic.twitter.com/rw8fZ79RsF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 18, 2024 Así las cosas, queda demostrado que James no está preocupado por todo lo que se está diciendo de él y su relación con el Rayo Vallecano, sino que mantiene su objetivo de entrenarse bien para que en el momento que le toque jugar, poder responder de la mejor manera posible. (Ver también: Por qué James Rodríguez no estuvo ante Real Madrid: DT de Rayo Vallecano soltó ‘bombazo’) Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano Por lo pronto, después de la no convocatoria contra el Real Madrid, se estima que el futbolista colombiano pueda volver a la acción este miércoles 18 de diciembre cuando el equipo de Íñigo Pérez se enfrente al Villarreal a partir de las 3:30 de la tarde, hora colombiana.

