Todo parece indicar que la historia de James Rodríguez en Rayo Vallecano estaría cerca de llegar a su fin, luego de que Íñigo Pérez ratificara su decisión de no tener en cuenta al colombiano, por lo menos, como titular.

La ausencia de Rodríguez Rubio en el duelo de Liga ante Real Madrid despertó una serie de rumores que ponen al ’10’ en la puerta de salida con apenas 205 minutos disputados desde su llegada.

Es así que, según el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, en los próximas días mediante un comunicado se haría oficial la desvinculación del capitán de la ‘Tricolor’ del Rayo Vallecano, durante el mercado de invierno, evidenciando una relación rota entre cuerpo técnico, jugador y directivas.

🚨Se están contando los días para que James Rodríguez abandone el Rayo Vallecano 👉Se espera un comunicado oficial del club sobre la salida del jugador, que no está lesionado 👉No gustó que diera la última entrevista para @marca sin consentimiento del club 📻#Caracoldeportes pic.twitter.com/t7FSTZflt0 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 15, 2024

Ahora bien, el descontento con James Rodríguez no solo sería del entrenador y de algunos directivos, sino también de varios compañeros de equipo, pues en las últimas horas se hizo viral una foto de los suplentes del Rayo con el mensaje “la clave del éxito”, el cual estaría dirigido al creativo colombiano.

La foto que suben los jugadores del Rayo contra James Rodríguez en el banco de suplentes pic.twitter.com/Riq2iApnNl — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) December 16, 2024

Entrevista de James Rodríguez con Marca no gustó en Rayo Vallecano

La gota rebosó la copa en Rayo Vallecano habría sido al entrevista que concedió James Rodríguez en Marca, al parecer, sin el consentimiento del club.

De hecho, las versiones indican que la foto de los suplentes del Rayo son como respuesta a las declaraciones del cucuteño, quien en el diálogo con el medio citado se refirió a su suplencia en Rayo Vallecano y la diferencia con la Selección Colombia.

“Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia“, dijo.

Y añadió: “Como todo en el fútbol, son gustos y quizá hay entrenadores que juegan de una manera y tú no entras en el esquema de ellos. Y eso es totalmente respetable”

“En la Selección se me facilita todo porque tengo jugadores al lado que juegan muy bien, que quieren jugar bien como yo. Para mí es mucho más fácil cuando tienes jugadores al lado que juegan a lo mismo que tú. Colombia tiene un fútbol lindo. Desde que asumió Néstor Lorenzo, hemos hecho un fútbol bueno y eso se ve. Soy importante dentro del esquema de él”.

