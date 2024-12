El momento que vive James Rodríguez en el fútbol europeo no es para nada sencillo, ya que pese a demostrar que tiene todas las condiciones para liderar una plantilla y que entrena con total profesionalismo, en el Rayo Vallecano no juega y ahora, por una simple entrevista, podría salir en el próximo mercado de transferencias.

(Ver también: Iñigo Pérez se lavó las manos y mostró ‘empatía’ por James: “Entiendo que se queje”)

De hecho, en esa entrevista el colombiano aseguró que si la situación no cambiaba podría buscar un nuevo destino, afirmación que no gustó y por eso se quedó fuera de la convocatoria para enfrentar al Real Madrid de España.

Ahora, eso igual abrió una discusión de la diferencia entre la Selección Colombia, en la que el mediocampista es figura, y el Rayo Vallecano, equipo que normalmente lucha por el descenso y que, para decir la verdad, no cuenta con los mejores futbolistas.

Lee También

Comparación entre la Selección Colombia y el Rayo Vallecano

Uno de los que se sumó a esa discusión fue el periodista español José Palacios, quien en diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio aseguró que no entiende por qué cambia tanto el nivel del colombiano si al final la diferencia entre las plantillas no es tan grande.

“Con la técnica no solo se juega y tampoco me parece que los jugadores del Rayo Vallecano tengan una técnica muy inferir a los de la Selección Colombia. Obviamente Luis Díaz es un fuera de serie, es uno de los mejores jugadores de toda Europa, pero no es así con Jhon Durán y los delanteros del Rayo Vallecano”, comenzó diciendo el comunicador.

Y agregó: “Yo no veo que haya un salto de calidad muy muy grande entre la plantilla de Colombia y la plantilla del Rayo. La gran diferencia es que en Colombia sí juega la selección para James. James está liberado y no tiene las mismas obligaciones que en el Rayo”.

Este fue un comentario que no gustó en la mesa de trabajo del programa radial, quienes dijeron que una comparación de estas está fuera de proporción porque el combinado nacional tiene jugadores de talla mundial y no tiene nada que ver con un equipo que normalmente está compitiendo por salvarse del descenso.

De hecho, los panelistas mencionaron el tema de la victoria de Colombia sobre España y las diferencias en la forma de jugar de ambas plantillas.

Lo cierto es que dicha discusión parece no tener que seguir, ya que James está con pie y medio fuera del Rayo Vallecano justamente por esa entrevista que dio sin permiso del club, en la cual no hablaba mal de nadie, sino hacía justamente esa diferencia entre el combinado nacional y sus compañeros de equipo.

(Ver también: Por qué James Rodríguez no estuvo ante Real Madrid: DT de Rayo Vallecano soltó ‘bombazo’)

Dónde va a jugar James Rodríguez

Lo cierto es que si se confirma su salida, este sería su tercer cambio en menos de dos años, recordando que a principio de 2023 salió del Olympiacos de Grecia, luego del Sao Paulo de Brasil y finalmente del Rayo Vallecano de España.

🚨La situación de James se mantiene; no tiene otra salida posible en el Rayo Vallecano: abandonará el club 📻#ElVbarCaracol Lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/uotggMswdr — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 17, 2024

Lo ideal es que siga en esa liga, pero de no ser así su representante le buscaría destino en otro club europeo, como en Portugal o incluso en Francia.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.