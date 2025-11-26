No son buenas las noticias para Independiente Santa Fe, pues en la más reciente jornada de los cuadrangulares cayó en condición de local frente al Deportes Tolima por un resultado de 1-2.

Sin embargo, más allá de la derrota que no deja al equipo en una buena condición, hay una noticia que preocupa más a los hinchas y es con respecto a Harold Santiago Mosquera, una de las figuras de la institución, que fue reemplazado al cierre del primer tiempo por un problema muscular.

Al finalizar el partido habló con los medios de comunicación y confirmó lo peor: puede que no juegue más en lo que queda del semestre, lo que también significa que no jugará más con Santa Fe. Estas fueron sus palabras:

“Estamos lo suficientemente grandes. Ya tenemos un poco de conocimiento y sabemos que fue un desgarro”, dijo el jugador, quien además a la pregunta de si cree que puede volver para alguno de los tres partidos restantes, respondió: “No, creo que no”.

De esta manera, Santa Fe pierde a uno de los jugadores más importantes del semestre, recordando que fue vital en varios compromisos que le permitieron al ‘León’ clasificar a las finales, como contra Junior, Deportivo Cali y Alianza FC.

Además, este sería entonces el último partido de Mosquera con el equipo bogotano, pues hace unos días el presidente de la institución, Eduardo Méndez, confirmó que no seguirá porque las otras propuestas que le hicieron eran muy altas para el club y por eso no podían si quiera acercarse.

Por lo pronto, con las armas que tiene, Santa Fe sabe que necesita pasar rápido la página para enfocarse en los compromisos que quedan, pues ahora debe visitar al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro en un compromiso clave para seguir soñando con la final, pues actualmente tiene tres puntos y quedó a cuatro del conjunto ‘Pijao’, que además tiene la ventaja del punto invisible.

Dicho compromiso será este sábado, 29 de noviembre, a partir de las 5:30 de la tarde.

