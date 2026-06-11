En su nueva faceta como comentador, Falcao García soltó una anécdota que tomó por sopresa a más de uno, pues tuvo que ver con su posible fichaje al Real Madrid.

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En ESPN, el futbolista contó que durante una gala en Madrid (España) estuvo sentado al lado de nada más y nada menos que de Florentino Pérez, presidente del equipo ‘merengue’.

“Era una gala de un diario español, y en una mesa estábamos los directivos de Real Madrid, Florentino, la gente de Atlético de Madrid, Casillas y yo, no había más jugadores”, dijo el jugador durante la transmisión de inauguración del Mundial.

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“Estábamos en una mesa Florentino Pérez, jugadores del #RealMadrid , el presidente del #AtléticoDeMadrid y yo. Florentino comenzó a decir pásenle la servilleta a #Falcao y yo no supe qué hacer. Al final la servilleta nunca llegó” 🎙️ Radamel Falcao García pic.twitter.com/3jgslunDur — Nicolás Cadena (@nicocadena_) June 11, 2026

Sin embargo, el asombró llegó cuando contó que sudó frío en el momento en que recibió una servilleta por parte del presidente del Real Madrid, técnica que también usó con Zidane para llevarlo al cuadro blanco. “Empezó a decir ‘pasen la servilleta a Falcao, pasen la servilleta a Falcao’”, relató eñ delantero de Millonarios.

“En ese momento yo empecé a transpirar. A mi lado izquierdo tenía al presidente del Atlético de Madrid y yo no sabía qué hacer, y Florentino sin ningún tipo de vergüenza, lo decía repetidamente”, agregó ‘El Tigre’ entre risas.

La anécdota concluyó con la negación de Falcao ante la seductora propuesta. “No, no llegó”, confesó que fue lo que terminó por contestar. Sin embargo, recueda el hecho como uno de los momentos de más tensión en toda su carrera.

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