Radamel Falcao García es una de las ausencias más notables en la convocatoria de la Selección Colombia. El Tigre no fue tenido en cuenta para el inicio de las Eliminatorias ante Venezuela y Chile, según explicó el entrenador Néstor Lorenzo, por falta de continuidad con su equipo, Rayo Vallecano, en lo que va de la temporada, pues solo disputó 22 minutos en cuatro partidos disponibles.

“Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de Selección siempre; esos jugadores la Selección no los deja a ellos, ellos dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo”, fueron las palabras de Lorenzo al respecto de la no convocatoria del máximo goleador histórico de la Selección Colombia (36 goles).