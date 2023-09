La Selección Colombia tendría un dolor de cabeza menos en la venidera jornada doble de Eliminatorias. Y es que para el duelo frente a Uruguay en Barranquilla, el cuadro charrúa no contaría con una de sus principales figuras por decisión expresa del seleccionador Marcelo Bielsa.

Vale recordar que la Tricolor iniciará la fecha del mes de octubre, tercera en el calendario de las clasificatorias sudamericanas, frente a la Celeste en el Estadio Metropolitano, duelo programado para el jueves 12 a las 3:30 de la tarde. Cinco días después visitará a Ecuador en Quito (6:30 de la tarde).

Según ha informado la prensa uruguaya en las últimas horas, Bielsa no “bloqueó” a su máximo goleador para los partidos que se avecinan, razón por la que no será convocado. “Luis Suárez no está reservado por la Selección Uruguaya para los partidos frente a Colombia y Brasil”, informó el periodista Martín Charquero.

Con lo anterior se ampliaría a cuatro las jornadas que se pierde el experimentado atacante en las presentes Eliminatorias con Uruguay. Ante Chile y Ecuador estuvo ausente al igual que Edinson Cavani, quien también está en duda a pesar de su regularidad en Boca Juniors, y ahora quedaría nuevamente fuera del listado final.

Así las cosas, se espera que Bielsa repita convocatoria con los siguientes delanteros: Darwin Núñez Maxi Gómez, Agustin Canobbio, Cristian Olivera y Maximiliano Araujo. Justamente la lista final será publicada entre el 8 y 9 de octubre.

En el caso puntual de Luis Suárez, de 36 años, su presente es realmente bueno. Actualmente es referente del Gremio de Porto Alegre, sumando 40 duelos disputados con un balance de 16 goles y 12 asistencias. Aspecto por lo que no se entiende bien su repentina salida de la selección, más allá del deseo en iniciar un recambio generacional.

Toda esta situación aviva la polémica entre el entrenador argentino y los dos máximos referentes uruguayos.

“No quiero explicar por qué un jugador no es convocado… No he hablado con ellos (Suárez y Cavani), en su momento tengo mucha consideración con aquellos jugadores que acceden esa condición de ídolo. A partir que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos afirmaciones volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria la comunicación porque se convirtieron en jugadores convocables”, dijo en su momento el DT.

A la anterior declaración y la posterior ausencia en la convocatoria, el Pistolero subió una historia mostrando el dorsal ‘9′ con el siguiente mensaje: “Respeto”.

