Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Eider Arévalo, quien integra el Equipo Bogotá, es reconocido como uno de los máximos exponentes colombianos en la marcha atlética, con logros a nivel mundial y participación olímpica. Su historia deportiva se ha forjado desde la infancia, cuando a los 11 años, en Pitalito, Huila, encontró en esta disciplina el camino para una carrera marcada por la constancia y la superación. Según la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde sus primeros pasos en la marcha atlética, Arévalo se ha destacado como símbolo de resistencia y disciplina, convirtiéndose en referente tanto en Bogotá como en el ámbito internacional.

Sigue a PULZO en Discover

Arévalo ha experimentado un proceso de evolución constante en el deporte, fijándose metas progresivas. En sus inicios, los objetivos estaban centrados en competir en eventos infantiles, mejorar marcas o triunfar en categorías juveniles. Sin embargo, en la actualidad, como él mismo lo afirma, su gran sueño es obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivo que implica una planificación rigurosa. De acuerdo con sus declaraciones, el atleta estructura su rutina en ciclos orientados hacia competencias clasificatorias como el mundial de Beijing 2027 y los Juegos Suramericanos de Lima 2027. Sus jornadas de entrenamiento comienzan al amanecer e incluyen una exigente combinación de ejercicios en montaña y terreno plano, cada uno acompañado por estrategias de nutrición e hidratación específicas.

A lo largo de su carrera, Arévalo ha enfrentado numerosas adversidades, incluyendo fracturas de cadera y clavícula que por momentos lo hicieron considerar su retiro. No obstante, estas dificultades fortalecieron su resiliencia, como él mismo expresa: el deporte le ha enseñado a no rendirse, convencido de que el talento y el trabajo permiten superar las barreras físicas y mentales. Así, valora tanto las cicatrices de su trayectoria como el respaldo de su entorno familiar, enfatizando la importancia de los valores y el apoyo que recibió desde su hogar, así como la motivación que encuentra en su esposa y su hijo en camino.

Su proceso cuenta con acompañamiento multidisciplinario gracias al respaldo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, que a través del Equipo Bogotá le brindan soporte en planificación deportiva, nutrición, psicología, fisioterapia y medicina. Arévalo resalta el papel de su entrenador José Antonio Carrillo en su preparación, especialmente después de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Más allá de las medallas, Eider Arévalo considera que el deporte es un medio para interiorizar valores cívicos y sociales, útiles tanto para la comunidad de Bogotá como para Colombia en general. El respeto, la solidaridad y la perseverancia son principios que trascienden la pista y se reflejan en la vida diaria, según destaca el campeón marchista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha sido la recuperación de Eider Arévalo después de sus lesiones?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la recuperación de Eider Arévalo tras sufrir fracturas de cadera y clavícula ha sido un proceso desafiante que ha puesto a prueba su fortaleza física y mental. El acompañamiento profesional del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y su entrenador José Antonio Carrillo han sido clave, permitiendo que el deportista recupere su estado de alto rendimiento y retome sus objetivos hacia futuros eventos internacionales.

¿Qué apoyo ha recibido Eider Arévalo del Equipo Bogotá y el IDRD en su preparación deportiva?

Según lo reportado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Eider Arévalo cuenta con un respaldo integral ofrecido por el Equipo Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Este apoyo incluye planificación deportiva, asesoría en nutrición, psicología, fisioterapia y medicina, todo con el objetivo de asegurar una preparación completa para sus metas competitivas a nivel mundial y olímpico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.