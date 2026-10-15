Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), dio a conocer una innovadora estrategia llamada "Cuidadores de la Sabiduría". Se trata de una iniciativa pensada para acercar a cerca de 360 personas mayores a perros de terapia, generando espacios en los que puedan compartir recuerdos, expresar emociones y fortalecer lazos afectivos. El programa surge de la colaboración entre el IDPYBA, ANNAR Diagnóstica Import S.A.S., la Fundación Instintos y el apoyo de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

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De acuerdo con información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta alianza combina esfuerzos públicos y privados para ejecutar intervenciones asistidas con animales de compañía. El objetivo es mejorar diferentes aspectos del bienestar en las personas mayores: el emocional, el físico, el cognitivo y el social. A la par, el programa facilita que perros residentes en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) tengan contacto con quienes participan en la iniciativa.

Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA, señaló que "este intercambio se dará en ambos sentidos: tanto las personas mayores como los animales recibirán atención y acompañamiento profesional". Hernández Llamas explicó que, bajo el enfoque de bienestar compartido — conocido como One Welfare — cada jornada se desarrollará bajo estrictas condiciones de seguridad, higiene y descanso, tanto para los participantes humanos como caninos. El acompañamiento profesional busca asegurar el respeto y la consideración por las necesidades de todos los involucrados.

Según IDPYBA, se comenzó con la caracterización y selección cuidadosa de los animales que serán entrenados para cumplir el rol de perros de terapia. Esta fase es clave para garantizar que los encuentros sean seguros y beneficiosos.

El arranque del programa está previsto para el 23 de octubre, teniendo como escenarios la Comunidad El Bosque, en Engativá, y la Comunidad de Cuidado Hogar Santa María, en Suba. Allí, las entidades aliadas organizarán encuentros basados en el intercambio de historias, ejercicios de memoria y actividades supervisadas con perros entrenados y valorados para esta labor. Todo se orienta a escuchar y reconocer no solo las capacidades e intereses de los adultos mayores, sino también las necesidades de los animales. La participación será respetuosa de los tiempos y decisiones de cada persona involucrada.

La experiencia de "Cuidadores de la Sabiduría" será documentada y evaluada, con el propósito de extraer aprendizajes y considerar su replicación en otros puntos del Distrito Capital. Esta apuesta se centra en el reconocimiento de las historias de vida y el fomento de nuevas formas de cuidado, promoviendo vínculos positivos entre personas mayores y animales, como lo señala la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa ‘Cuidadores de la Sabiduría’ en Bogotá?

El programa "Cuidadores de la Sabiduría" busca crear espacios de encuentro entre personas mayores y perros de terapia, facilitando recuerdos, interacción emocional y el desarrollo de vínculos afectivos. De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), estas actividades se desarrollan de forma profesional y respetan las necesidades de todos los involucrados, humanos y animales.

¿Qué es One Welfare y cómo se aplica en el programa para personas mayores y perros?

One Welfare es un enfoque que reconoce el bienestar compartido entre humanos y animales. En este programa, según explicó Antonio Hernández Llamas, cada jornada incorpora condiciones que protegen la seguridad y el bienestar tanto de personas mayores como de los perros de terapia, procurando un intercambio positivo para todos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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