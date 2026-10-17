Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Atención conductores y habitantes del Tolima: durante los días domingo 18, lunes 19 y martes 20 de octubre, la movilidad en varios corredores clave del departamento se verá afectada debido al paso del Clásico RCN Sistecrédito 2026. Esta reconocida competencia ciclística desarrollará varias de sus etapas en la región, lo que llevará a la imposición de restricciones de tránsito entre las 6:00 a. m. y la 1:00 p. m. cada día. La información fue suministrada, según indica el texto proporcionado, por fuentes locales y medios como El Nuevo Día.

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La primera fecha relevante para el Tolima es el domingo 18 de octubre, cuando la competencia llegará a Honda desde Funza, Cundinamarca. Esta segunda etapa provocará afectaciones específicamente en los accesos y la zona urbana de Honda, donde la llegada al parque Las Américas marcará el final del trayecto de ese día. Para conductores y residentes en el municipio, es fundamental estar atentos a los cierres temporales, tanto en la entrada como en el centro de la población, pues el arribo de la caravana ciclística tendrá impacto directo en la movilidad local.

El lunes 19 de octubre, la situación se extenderá a otras localidades, pues la tercera etapa contempla un recorrido por el corredor Honda–Mariquita–Lérida–Alvarado–Ibagué–Villa Restrepo. Esta jornada cruzará buena parte del norte del departamento e ingresará a sectores de Ibagué, la capital tolimesense, antes de concluir en Villa Restrepo. Dicha ruta significa que varias comunidades experimentarán cierres intermitentes en las vías principales y posibles desvíos que pueden implicar demoras considerables para los viajeros habituales por esas zonas.

El martes 20 de octubre, la cuarta etapa tendrá como punto de partida el parque Murillo Toro de Ibagué y tomará rumbo hacia Cajamarca, en dirección al Quindío. Durante este trayecto, también se implementarán cierres en el corredor Ibagué–Alto de La Línea. Este tramo es de especial relevancia porque conecta el Tolima con el occidente del país y es ampliamente utilizado tanto para el desplazamiento de pasajeros como de carga.

Se insiste a los conductores y autoridades en la importancia de programar con suficiente antelación los desplazamientos y mantenerse informados mediante fuentes oficiales sobre eventuales modificaciones, rutas alternas y el desarrollo de los cierres. El impacto en las actividades cotidianas será significativo durante las mañanas de los días mencionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán las vías afectadas por el Clásico RCN Sistecrédito 2026 en Tolima?

Las vías impactadas por el evento serán, principalmente, los corredores de Honda, Mariquita, Lérida, Alvarado, Ibagué y Cajamarca, así como la importante ruta de Ibagué–Alto de La Línea. Estas restricciones aplicarán durante las etapas entre el 18 y el 20 de octubre, entre las 6:00 a. m. y la 1:00 p. m., de acuerdo con la información divulgada.

¿Entre qué horarios y en qué fechas habrá cierres viales por el Clásico RCN en Tolima?

De acuerdo con lo informado, los cierres por el Clásico RCN en Tolima serán programados entre las 6:00 a. m. y la 1:00 p. m. los días domingo 18, lunes 19 y martes 20 de octubre. Estos horarios abarcan diferentes sectores según la etapa correspondiente del evento ciclista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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