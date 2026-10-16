Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué vivió un momento de profunda despedida tras el fallecimiento de Miguel Augusto Manrique Rubio, quien desempeñaba el cargo de intendente en la Policía Metropolitana de esa ciudad y formaba parte del esquema de seguridad de la alcaldesa Johana Aranda. El viernes 16 de octubre, la capital del Tolima fue el escenario donde se realizaron las honras fúnebres en honor a Manrique Rubio, acompañado en su última jornada por familiares, amigos cercanos y compañeros de la institución policial, quienes manifestaron distintos mensajes de cariño y gratitud, según lo reportado por El Nuevo Día.

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Uno de los testimonios más emotivos en esta despedida fue el de Jaqueline Durán Mesa, amiga de la infancia del uniformado. En sus palabras evocó la amabilidad y el carácter amoroso que, asegura, caracterizaron a Miguel Manrique durante toda su vida. Jaqueline recordó cómo la relación de confianza y cariño mutuo fue constante desde que eran niños, no solo entre ellos sino extendida a sus respectivas familias, lo que evidenció los lazos de fraternidad que forjó a lo largo de los años. "Él me decía mi parcera, mi amor, mi vida, mi amiguita del alma", expresó Jaqueline, rememorando las frases con las que Miguel solía referirse a ella en sus momentos de cercanía. En su mensaje de despedida, también destacó su faceta como hijo, padre, hermano y amigo incondicional, y dedicó palabras de fortaleza para quienes enfrentan con mayor dureza su partida, especialmente sus hijas y sus padres.

La despedida hacia el intendente también incluyó gestos oficiales, entre los que se destacó la reacción de la alcaldesa Johana Aranda. Por medio de una publicación, expresó: "Siempre te vamos a recordar", manifestando el aprecio de la Administración Municipal hacia el escolta, al tiempo que brindó un mensaje solidario para los familiares y colegas de Manrique Rubio dentro de la Policía. La ceremonia de exequias se llevó a cabo en la Catedral de Ibagué, con posterior traslado del cuerpo al Camposanto Jardines La Milagrosa para su inhumación, de acuerdo con la información compartida.

Los mensajes y el ambiente en la despedida demuestran el impacto personal y profesional que tuvo Miguel Augusto Manrique Rubio en quienes lo conocieron, dejando una huella que amigos y allegados plasmaron en esta sentida ceremonia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la despedida de Miguel Augusto Manrique Rubio en Ibagué?

La despedida de Miguel Augusto Manrique Rubio, intendente de la Policía Metropolitana de Ibagué, estuvo marcada por la presencia de familiares, amigos, compañeros de la Policía y mensajes reconfortantes. La ceremonia de exequias se realizó en la Catedral de Ibagué y su cuerpo fue inhumado en el Camposanto Jardines La Milagrosa, según la información proporcionada en El Nuevo Día.

¿Quién era Jaqueline Durán Mesa y qué papel jugó en la vida de Miguel Manrique?

Jaqueline Durán Mesa fue la mejor amiga de Miguel Manrique desde su infancia. En su testimonio, resaltó el carácter cercano, amable y cariñoso del uniformado, así como la relación de amistad y apoyo mutuo que mantuvieron a lo largo del tiempo. Su mensaje durante la despedida subrayó la importancia de los lazos familiares y de amistad construidos por Miguel.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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