Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una motocicleta cuyo valor comercial ronda los $8 millones fue recuperada en el barrio Tulio Varón gracias a la acción de la Policía, luego de haber sido hurtada en San Simón Parte Alta. El caso se resolvió prontamente debido a que el vehículo contaba con un sistema de ubicación satelital, elemento que resultó fundamental para rastrear su paradero después del robo. Según la información proporcionada, la modalidad utilizada para el hurto se conoce como halado; esto significa que los delincuentes aprovechan la ausencia del propietario para llevarse una motocicleta que está estacionada, situación que la deja vulnerable.

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La respuesta policial se articuló desde la Zona de Atención Policial 22, correspondiente al CAI Jardín, cuyos uniformados usaron la señal del sistema de localización para guiar la búsqueda. Gracias a este esfuerzo, lograron ubicar el automotor abandonado en una vía pública del barrio Tulio Varón. El procedimiento incluyó la verificación de que se trataba efectivamente del vehículo reportado como robado, tras lo cual la Policía adelantó las gestiones para devolverlo al propietario. La entrega formal estuvo a cargo del comandante encargado de la Estación de Policía Norte, quien hizo la entrega oficial del bien recuperado a su dueño.

De acuerdo con la misma fuente, este resultado positivo hace parte de la estrategia de seguridad denominada Ocobos Plus, mediante la cual las autoridades buscan responder a los hechos delictivos de manera efectiva, apoyándose tanto en el trabajo policial como en el uso de herramientas tecnológicas. El mayor Diego Fernando Ruiz Pérez, comandante de la Estación de Policía Norte, aprovechó la ocasión para reiterar el llamado a la ciudadanía de Ibagué para que denuncie cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, recordando la importancia de la colaboración ciudadana en estas circunstancias.

La recuperación del vehículo no solo representa el rescate de un bien material de significativo valor para su propietario, sino que evidencia cómo la integración de la tecnología en los mecanismos de seguridad puede favorecer la pronta resolución de este tipo de delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la modalidad de halado en el hurto de motocicletas?

La modalidad de halado es una forma de robo de motocicletas que consiste en llevarse el vehículo mientras está estacionado y el dueño no se encuentra presente. En este método, los delincuentes aprovechan la oportunidad de que la motocicleta se halla desprotegida y la trasladan sin necesidad de violencia directa, lo que facilita el hurto y complica la identificación inmediata de los responsables.

¿Cómo ayudó el sistema de ubicación satelital en la recuperación de la motocicleta robada?

El sistema de ubicación satelital permitió a la Policía rastrear en tiempo real la posición de la motocicleta después del hurto. Gracias a esta herramienta tecnológica, los uniformados pudieron orientar su búsqueda hasta ubicar el vehículo abandonado en una vía pública, facilitando así su pronta recuperación y entrega al propietario, según informó la Policía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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