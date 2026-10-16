Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, confirmó un significativo aumento en la proyección de recursos de inversión para el departamento en 2027, que pasa de $1,425 billones a $1,746 billones, lo que representa un incremento del 22,53 % según lo informó en su anuncio público. La noticia llega después de semanas en las que se advirtió una posible reducción en la inversión nacional destinada al Tolima, lo que generó inquietud sobre el futuro de varios proyectos y programas que dependen de estos fondos.

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Matiz explicó que, con estos nuevos recursos, el objetivo será fortalecer múltiples sectores estratégicos para los tolimenses, como transporte, minas y energía, inclusión social y reconciliación, interior, deporte y recreación, así como salud y protección social. De acuerdo con sus declaraciones, este ajuste en la inversión se traduce en más oportunidades para impulsar el desarrollo regional y sacar adelante propuestas consideradas clave para la población local.

La mandataria también remarcó que, a pesar de este crecimiento en el presupuesto proyectado, su compromiso sigue centrado en gestionar mayor financiación ante el Gobierno Nacional. En este sentido, subrayó la importancia del Encuentro Regional para la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que está previsto en Ibagué para el viernes 16 de octubre. Para Matiz, este evento será esencial para defender las prioridades del Tolima y asegurar que los proyectos estratégicos tengan visibilidad y respaldo en la agenda nacional de inversión.

En cuanto a la distribución de los recursos anunciados, entre las partidas proyectadas para la inversión regionalizada figuran $319.555 millones destinados a transporte, $177.314 millones para energía y gas, $33.033 millones para vivienda, $2.752 millones para deporte y $810 millones para medio ambiente. Es importante aclarar que estas cifras corresponden a inversión prevista en el presupuesto y aún no representan recursos girados o ejecutados; la materialización efectiva dependerá de la asignación definitiva y del avance de los distintos proyectos aprobados para el territorio.

La gobernadora concluyó reiterando su compromiso de seguir buscando mayores fuentes de financiación, señalando que la meta es “más gestión, más inversión y más resultados para el Tolima”. De acuerdo con Matiz, la participación activa en escenarios nacionales será clave para asegurar la inclusión de las necesidades departamentales en las decisiones de inversión del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores beneficiados por el aumento de la inversión en Tolima?

De acuerdo con la gobernadora Adriana Magali Matiz, los sectores que recibirán una mayor asignación gracias al incremento proyectado incluyen transporte, minas y energía, inclusión social y reconciliación, interior, deporte y recreación, y salud y protección social. Estas áreas fueron señaladas como prioritarias para el desarrollo regional del Tolima en los anuncios oficiales citados en el texto.

¿Cómo se distribuye la inversión nacional prevista para el Tolima en 2027?

Según lo informado, la inversión nacional regionalizada para el Tolima contempla partidas como $319.555 millones en transporte, $177.314 millones en energía y gas, $33.033 millones en vivienda, $2.752 millones en deporte y $810 millones en medio ambiente. Estas cifras corresponden a las proyecciones y la ejecución dependerá de futuras asignaciones y avances en los proyectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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