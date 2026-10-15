Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La austeridad vuelve a ser una prioridad dentro del gobierno nacional tras la expedición de dos circulares en octubre, que buscan ajustar el manejo de los recursos públicos y la contratación estatal. Estos documentos, provenientes del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), ponen en marcha nuevas directrices encaminadas a fortalecer la supervisión y transparencia en el uso del dinero público, al tiempo que buscan límites más estrictos al momento de contratar personal.

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De acuerdo con la información proporcionada, la primera circular fue expedida el 9 de octubre de 2026 por el DNP. En ese documento, se recalca a los funcionarios responsables de supervisar contratos y convenios la necesidad de revisar la ejecución de los acuerdos vigentes y asegurar su cumplimiento. El mensaje principal es claro: proteger los recursos del Estado y reforzar la transparencia en la gestión pública, aspectos frecuentemente cuestionados en los debates sobre el gasto público, según información del DNP.

Por su parte, el DAPRE emitió el 15 de octubre de 2026 una directriz enfocada puntualmente en racionalizar la contratación de personal en entidades del gobierno nacional. La Circular Externa No. 08 establece lineamientos para orientar las nuevas contrataciones de servicios profesionales y cargos de libre nombramiento y remoción, promoviendo la austeridad y limitando dichos procesos. Entre las medidas tomadas, se indica que los nuevos contratos de prestación de servicios no deben superar el 25 % en número y valor frente a los celebrados durante 2025 y 2026. Para cargos de libre nombramiento y remoción, se sugiere un límite del 60 %, con excepciones para determinados puestos directivos.

Las medidas anunciadas no implican la terminación inmediata de los contratos vigentes ni afectan de forma generalizada todas las áreas. El DAPRE deja claro que existen excepciones para sectores clave como servicios esenciales, seguridad, atención de emergencias y proyectos con financiación específica, por lo que la aplicación de la circular debe considerar esas condiciones. Así, el alcance de las dos circulares se enfoca en mantener el control sobre los contratos en ejecución y racionalizar la vinculación futura, poniendo de nuevo en relevancia la austeridad y transparencia en la administración pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios anunció el gobierno nacional en la contratación pública con las nuevas circulares?

El gobierno nacional, a través del DNP y el DAPRE, anunció medidas para fortalecer la vigilancia sobre los contratos públicos y racionalizar nuevas contrataciones. Las circulares expedidas en octubre establecen límites en el número y valor de contratos de prestación de servicios y cargos de libre nombramiento, aunque existen excepciones para áreas estratégicas. Estas disposiciones buscan mejorar el control del gasto público y reforzar la transparencia en la gestión estatal.

¿Cuáles son las excepciones en las nuevas políticas de austeridad del DAPRE para contrataciones?

De acuerdo con la circular del DAPRE, las excepciones en las políticas de austeridad aplican a servicios esenciales, seguridad, atención de emergencias y proyectos que cuenten con financiación específica. Estas áreas podrán estar exentas de los límites establecidos para contratación, permitiendo continuidad en funciones consideradas imprescindibles para el funcionamiento del Estado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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