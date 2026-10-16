Yordy Medina Noriega, quien se desempeñaba como asesor de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), renunció a su cargo luego de la polémica que desató un video suyo cocinando un armadillo en Bogotá. Su salida se conoció este jueves 15 de octubre, en medio de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir una investigación disciplinaria por lo ocurrido.

Sigue a PULZO en Discover

La directora de la ANT, Lina María Garrido, aceptó la renuncia, que fue presentada por Medina como una decisión “libre y voluntaria”. Según la resolución, su retiro se hizo efectivo a partir de este viernes 16 de octubre. El documento también le ordenó dejar al día los asuntos que estaban bajo su responsabilidad en la entidad.

(Vea también: “3 semanas”: dan plazo clave para De la Espriella por decisión (de plata) de EE. UU. con Colombia)

Medina había llegado al cargo pocas semanas antes de la controversia. Su nombramiento como asesor del despacho de la directora se produjo el 26 de agosto y tomó posesión el primero de septiembre, por lo que permaneció alrededor de 45 días en la entidad antes de su salida.

Lee También

La polémica comenzó después de que el miércoles 14 de octubre circulara en redes sociales una grabación en la que aparece revolviendo una olla con un armadillo, al que llama “cachicamo”, como se conoce a este animal en los Llanos Orientales. En el video, el funcionario dice: “Hoy tenemos un cachicamo acá en Bogotá”.

La publicación motivó la intervención de la Procuraduría, que abrió un proceso disciplinario para esclarecer lo sucedido. El organismo señaló que el armadillo forma parte de la fauna silvestre protegida y advirtió que su tenencia y consumo podrían contravenir las normas de conservación ambiental.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público dio cinco días a la Agencia Nacional de Tierras para entregar la certificación laboral de Medina, con información sobre su salario en 2026 y las fechas de nombramiento, posesión y renuncia. Además, ordenó al grupo de Informática Forense de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales localizar, identificar y preservar el video que originó la controversia.

(Lea también: De la Espriella se pegó tremenda madrugada y anunció megaoperativo: “Mira el miedo que tienen”)

La Procuraduría también solicitó al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que certifiquen si esta especie está protegida y si su consumo está permitido en Bogotá. El proceso se encuentra en una etapa inicial y busca establecer las circunstancias de los hechos, por lo que todavía no hay sanciones definidas ni una conclusión sobre posibles responsabilidades disciplinarias.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.