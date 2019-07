Sebastián Vignolo, conductor del programa ‘90 minutos de fútbol’, fue muy crítico con el arbitraje de la Copa América, señaló que el torneo estaba armado para que lo ganara Brasil y expresó este martes que la Conmebol, organismo que deberá evaluar cómo sanciona a Lionel Messi por tratarlos de corruptos, debería agradecerle al capitán de la Selección Argentina el hecho de que haya jugado el certamen porque de lo contrario este perdería interés.

A Carlos Antonio Vélez no le pareció correcta esa postura del periodista argentino y lo manifestó en su programa de radio, ‘Planeta fútbol’. En su habitual editorial, el comentarista colombiano le ‘refrescó’ la memoria a Vignolo con los favores arbitrales que recibió Argentina en muchas ocasiones.

“No joda. Esto ya es el extremo. Más bien, Jhonny Herrera, el arquero chileno, le recordó (a Vignolo) algo que vale la pena que los argentinos tengan en cuenta ahora que hablan de que les robaron el campeonato. Se les olvidó la mano de Dios en México, pero hay una más grave: ni recuerdan que cuando Julio Grondona era presidente de la Comisión de Selecciones Juveniles de la Fifa, Argentina ganó todos esos Mundiales juveniles”, expresó Vélez.

Además, el comentarista de Win Sports recordó la particular coincidencia del Mundial Brasil 2014, en el que un mismo árbitro estuvo en tres partidos de Argentina en el torneo.

“De eso no se acuerdan, como tampoco se acuerdan de que, antes de morirse, Grondona les ayudó a ver si podían ganar algo y logró que un árbitro italiano pitara tres partidos en un mismo Mundial, era el árbitro de bolsillo de Grondona”, acotó el periodista colombiano.

“Pero no. Los ladrones son otros, los corruptos son otros. Los argentinos no. Ellos no. No han matado una mosca…”, concluyó Vélez este miércoles. A continuación, la parte del editorial que el analista de fútbol dedicó a cuestionar la opinión del periodista argentino Sebastián Vignolo: