Momcozy, la reconocida marca de productos de maternidad y bebés, acaba de ser reconocida en Alemania con el premio Kind + Jugend, uno de los más importantes a nivel global en diseño e innovación. Bajo su concepto, Cozy Tech, que combina la experiencia real de millones de madres con la visión de

médicos, ingenieros y diseñadores, la marca ha desarrollado productos que transforman la maternidad en una experiencia más práctica, confiable y llena de bienestar.

Productos que marcan la diferencia

Faja de soporte Ergonest: Durante el embarazo, la mujer gana peso, y este peso extra puede convertirse en una carga para la espalda, la zona lumbar e incluso el suelo pélvico. La Faja Ergonest de momcozy fue diseñada con una estructura patentada en forma de “O” que no solo alivia la presión, sino que mejora la postura y devuelve libertad de movimiento.

*Tip de bienestar: úsala en periodos de caminata, durante el trabajo o al estar de pie portiempos prolongados para aliviar la presión en la espalda baja y el suelo pélvico. Su diseño ergonómico ayuda a mantener una mejor postura y a reducir la fatiga muscular en el embarazo.

2. Extractor M5: La leche materna tiene muchos beneficios para el bebé, sin embargo, con las ocupaciones del día a día no siempre es fácil lograr un equilibrio. Por esto, Momcozy ha desarrollado extractores eléctricos e inalámbricos como el M5, los cuales les permiten a las mamás trabajar, leer, descansar mientras extraen leche de manera silenciosa.

*Tip de bienestar: asegúrate de usar un brasier de lactancia con buen soporte al colocar el M5; esto mejora el ajuste, evita fugas y hace la extracción más cómoda y eficiente. Gracias a su diseño inalámbrico y silencioso, puedes aprovechar el tiempo para leer, trabajar, atender tus obligaciones

o simplemente descansar mientras mantienes tu rutina de lactancia.

3. Canguro PureHug: Tener al bebé cerca fortalece el vínculo, pero cargarlo todo el día puede ser agotador. El PureHug distribuye el peso con un diseño ergonómico, soporte lumbar y tejido transpirable. Así, mamá y bebé disfrutan de la cercanía con menos fatiga.

*Tip de bienestar: úsalo en paseos y viajes para mantener a tu bebé cerca y seguro, o en casa para tener las manos libres mientras continúas con tus actividades, sin perder el vínculo y la tranquilidad de tenerlo contigo.

4. Máquina de ruido blanco: el sueño del bebé es uno de los mayores retos en los primeros meses, y las mamás saben lo difícil que puede ser lograr que descansen bien. Esta máquina portátil genera un ambiente de calma con sonidos suaves y sistemáticos que ayudan al bebé a conciliar y mantener un sueño más profundo y reparador.

*Tip de bienestar: Puedes poner la máquina en la habitación del bebé o llevarla en la pañalera para viajes y visitas: un aliado discreto que marca la diferencia entre una noche caótica y una tranquila. Además, existe una versión portátil que se cuelga fácilmente en la carriola.

¿Cómo conseguir estos productos al mejor precio?

Este mes, Momcozy invita a todas las mamás y familias a disfrutar de beneficios y promociones exclusivas disponibles en www.momcozy.com

Las promociones estarán vigentes en las siguientes etapas:

22–28 de septiembre: Flash Sale con 20% de descuento en productos destacados.

Flash Sale con 20% de descuento en productos destacados. 29 de septiembre – 6 de octubre: 20% de descuento en productos principales.

Además, habrá rebajas automáticas al superar cierto monto de compra y un 25% de descuento al llevar tres artículos de la zona exclusiva.

20% de descuento en productos principales. Además, habrá rebajas automáticas al superar cierto monto de compra y un 25% de descuento al llevar tres artículos de la zona exclusiva. 7–12 de octubre: rebajas finales con 15% de descuento en productos principales, 20% en promociones relámpago y descuentos progresivos en ropa interior (25% al llevar tres piezas y 30% al llevar cuatro o más).

Una maternidad más cómoda, segura y feliz

La maternidad siempre será un reto, pero no tiene por qué ser una carga. Con sus innovaciones, Momcozy demuestra que la tecnología puede ser un aliado cercano, práctico y humano. Desde aliviar el dolor de espalda en el embarazo hasta ayudar a que el bebé duerma mejor, cada producto está pensado para hacer que la experiencia de ser mamá sea más ligera.

*En alianza con: Contenido Patrocinado.

