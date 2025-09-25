Arrancó en Bogotá uno de los planes culturales más grandes del año: ARTBO | Feria 2025. Del 25 al 28 de septiembre, el Ágora Bogotá – Centro de Convenciones, se transformará en una vitrina gigante de arte con propuestas de 48 galerías de 18 ciudades del mundo, más de 170 artistas, 77 editoriales, 32 instituciones y 40 librerías.

Una experiencia inmersiva en cinco pisos

Este año, la feria le apuesta a un formato vertical e inmersivo: los visitantes podrán recorrer cinco pisos completos de exhibición, con experiencias visuales, educativas y hasta gastronómicas que van más allá de las obras colgadas en la pared.

La feria tiene como objetivo principal posicionar a Bogotá como un destino clave para la cultura y los negocios, dinamizando la escena del arte nacional e internacional. Además, fomenta el relacionamiento comercial, la difusión de la oferta artística y crea un espacio para el encuentro de todos los públicos, donde tienen lugar la formación, el intercambio cultural y la apreciación del arte.

Secciones y premios que no te puedes perder

ARTBO 2025 reúne a artistas consolidados y emergentes en secciones como:

Galerías : con obras de 169 artistas internacionales.

Trayectoria : homenaje a los grandes del arte colombiano y latinoamericano.

Artecámara : con 21 artistas emergentes en la muestra Y nuestras 21 lenguas se incendiarán , curada por Carolina Cerón.

Editoriales y Encuentros : libros como medio artístico y charlas con curadores internacionales.

Además, durante los cuatro días se entregarán reconocimientos como el Premio Trayectoria Beatriz González, el Whitman – Artecámara y el Premio Acoplásticos, que destacan innovación y excelencia en el arte contemporáneo.

Boletería y por qué Bogotá será el epicentro del arte

La entrada general a ARTBO cuesta $25.000, pero estudiantes, menores de edad, adultos mayores de 60, personas con movilidad reducida y afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá podrán entrar gratis.

Según Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB: “ARTBO | Feria, Bogotá se ha consolidado como un punto de referencia para el arte contemporáneo en América Latina”.

Más que una feria, ARTBO es una experiencia cultural completa, con visitas guiadas, talleres, charlas, actividades educativas y una programación paralela que convierte a la ciudad en el centro del arte latinoamericano. Si deseas conocer más información o asegurar tu boleta visita www.artbo.co

