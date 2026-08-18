Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad del Tolima han asumido un papel activo en la atención de emergencias recientes que afectan a diversos municipios del país. Recientemente, estudiantes, docentes, trabajadores, directivas y graduados realizaron desplazamientos hacia áreas gravemente impactadas por los incendios forestales, con el fin de entregar ayuda y acompañar tanto a familias como a comunidades en situaciones vulnerables. Entre los municipios visitados destacan Ortega y San Luis, zonas que han sufrido los efectos de las altas temperaturas y los incendios.

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La movilización solidaria fue posible gracias a la organización de diferentes puntos de acopio dentro de la universidad. Estudiantes instalaron estos lugares en el campus Santa Helena, mientras que la institución habilitó otro en la sede Centro de Ibagué. Allí la comunidad logró recolectar alimentos, elementos de aseo y otros productos de primera necesidad, los cuales fueron destinados prioritariamente a familias que requieren apoyo inmediato.

Uno de los aportes destacados fue la labor de estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quienes, en San Luis, brindaron atención a los animales afectados por la emergencia. La jornada, orientada al bienestar animal, permitió la valoración veterinaria y el acompañamiento necesario ante las condiciones adversas, con atención a las necesidades específicas derivadas de los incendios.

Esta respuesta universitaria no es aislada. En lo que va del año, la comunidad de la Universidad del Tolima ha articulado diferentes actividades para respaldar a poblaciones afectadas por emergencias en distintas regiones. Tras el sismo del 10 de agosto, varios estamentos universitarios activaron campañas de recolección tanto en Ibagué como en otros municipios del Tolima y departamentos, con el objetivo de apoyar a las familias que padecieron pérdidas materiales.

En paralelo, se han ejecutado ciclos de escucha enfocados en gestión del riesgo, comunicación en crisis y manejo emocional en emergencias, alineados con los denominados Días de la solidaridad. Además, continúa una campaña para recolectar ayudas dirigidas al Centro Experimental del Bajo Calima, ubicado en el Pacífico colombiano y también golpeado por el sismo, así como a comunidades cercanas vinculadas con la presencia institucional en esa región.

El punto principal de colecta, en la sede Centro de la Universidad (calle 10 con carrera Quinta), permanecerá abierto hasta el 21 de agosto para recibir donaciones. A la par, los grupos estudiantiles mantienen actividades de recolección en el campus Santa Helena, enfocados en hacer llegar ayudas al Chocó y otras zonas del Pacífico afectadas por el temblor. De esta manera, la Universidad del Tolima demuestra que la solidaridad trasciende el aula y también se construye en los territorios donde su comunidad hace presencia.

¿Cómo puede participar la comunidad en la recolección de ayudas de la Universidad del Tolima?

La comunidad puede sumarse a la iniciativa llevando donaciones como alimentos, elementos de aseo y productos de primera necesidad a los puntos de acopio habilitados por la Universidad del Tolima, especialmente en la sede Centro de Ibagué y en el campus Santa Helena. Estas colectas estarán disponibles hasta el 21 de agosto, permitiendo que más personas apoyen a las familias y comunidades afectadas por los incendios y el sismo ocurrido recientemente.

¿Qué tipo de atención veterinaria brindan los estudiantes de la Universidad del Tolima durante emergencias?

Los estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad del Tolima ofrecen valoración y acompañamiento veterinario a animales afectados por los incendios forestales, especialmente en municipios como San Luis. Esta atención se concentra en analizar la salud de los animales, tratar urgencias derivadas de la emergencia y facilitar su bienestar en condiciones adversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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