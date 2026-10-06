Por: EL PILON SA

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En el corregimiento de Llerasca, la vida cotidiana está impregnada de tradiciones y trabajo. Según relata Cedeño Quintero Yeidys Liceth, estudiante de la Institución Educativa Simón Bolívar, la rutina inicia temprano entre aromas de café y frutas tropicales, mientras la comunidad se alista para sus quehaceres. Mariana, una niña alegre y profundamente conectada con su pueblo, es quien observa cada día cómo los hombres parten hacia el campo y las mujeres desarrollan sus tareas, en armonía con el sonido de los pájaros que marcan el inicio de la jornada.

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En el centro de Llerasca se encuentra el parque principal, rodeado de grandes árboles y próximo a la iglesia, un espacio fundamental para las reuniones familiares y la conservación de las costumbres del lugar. Es aquí donde se fortalece el sentido de pertenencia y la comunidad encuentra motivos para celebrar sus creencias.

Durante los sábados, Mariana acompaña frecuentemente a su abuelo Julián a la parcela familiar. Él se dedica al cuidado de algunas vacas y al cultivo de maíz, yuca y diversas frutas, aportando a la economía y alimentación del hogar. Sin embargo, una mañana ambos notaron una situación preocupante: el antiguo árbol de mango de la parcela, símbolo de memoria familiar, se hallaba enfermo y ya casi no producía frutos. El abuelo Julián, consciente del valor de esa planta, advirtió con pesar que perder el árbol significaría mucho más que la simple ausencia de mangos; implicaba también la pérdida de historias y recuerdos.

Decidida, Mariana compartió la situación con sus vecinos en el parque. Al principio hubo dudas sobre la posibilidad de salvar el árbol, pero la solidaridad empezó a transformar el entorno: una vecina aportó abono, un campesino facilitó agua y los niños limpiaron la tierra. La comunidad de Llerasca, unida, dedicó días de esfuerzo sin esperar recompensas directas, con el deseo de preservar un símbolo que era parte de su historia colectiva.

Tras una intensa lluvia, la esperanza renació cuando comenzaron a aparecer pequeñas flores en el árbol. Mariana expresó su alegría al ver cómo revivía la vida en el tronco marchito. Semanas después, el árbol se llenó nuevamente de mangos y las familias celebraron la cosecha bajo su sombra, reafirmando la importancia de la colaboración y los vínculos comunitarios. Según el abuelo Julián, esta experiencia enseñó que la verdadera riqueza del pueblo vive en el espíritu y la unión de su gente.

Desde aquella vez, la cosecha del mango se transformó en una festividad local que rememora la fortaleza colectiva. Así, en medio del campo, el sabor del mango y las voces de los habitantes, Llerasca sigue escribiendo su historia con compromiso y esperanza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró la comunidad de Llerasca salvar el árbol de mango enfermo?

La recuperación del árbol fue posible gracias a la iniciativa de Mariana y la colaboración desinteresada de los habitantes. Mediantes acciones conjuntas como la aplicación de abono, el riego y la limpieza del terreno, se logró revitalizar el árbol, mostrando que la unión y el trabajo solidario permitieron mantener viva la memoria y el patrimonio local.

¿Por qué la cosecha del mango se convirtió en una celebración importante en Llerasca?

Luego de ver renacer el árbol que parecía perdido, las familias de Llerasca comprendieron que su fuerza radica en la cooperación y en el vínculo que los une. Desde entonces, celebran la cosecha del mango como una forma de recordar el poder que tiene una comunidad cuando decide apoyarse y proteger sus tradiciones y símbolos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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