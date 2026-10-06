Por: Caracol TV

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El Nobel de Medicina del 2026 fue concedido a un grupo de científicos que han profundizado en el conocimiento de la optogenética, disciplina que aporta luz sobre las funciones cerebrales y sus mecanismos. De acuerdo con Noticias Caracol, los premiados son Karl Deisseroth, psiquiatra y neurólogo estadounidense, junto con los investigadores alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel. El comité Nobel, que se reunió en Estocolmo, resaltó que sus trabajos han permitido comprender de qué manera determinadas células están relacionadas con procesos como el aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

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Esta premiación se da por avances relevantes; según el comité Nobel, la optogenética facilita a los investigadores desentrañar los circuitos neuronales que participan en la generación y control de recuerdos, emociones y conductas clave, especialmente aquellas asociadas a trastornos neurológicos y psiquiátricos. El impacto potencial de sus hallazgos podría marcar un antes y un después en el tratamiento de afecciones como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia, patologías de alto impacto en la calidad de vida de millones de personas.

Además del plano neurológico, la optogenética se aplica en la medicina clínica con el objetivo de restaurar funciones sensoriales, como la vista en personas con discapacidades visuales. "La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro", manifestó el comité Nobel. Este avance sigue alimentando nuevos descubrimientos que contribuyen a resolver interrogantes históricos sobre el funcionamiento del cerebro humano, territorio todavía enigmático para la ciencia.

El reconocimiento se materializa no solo en el prestigio académico, sino también en un diploma, una medalla de oro y un cheque por 1,2 millones de dólares. Los laureados recibirán estos homenajes de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia oficial que se celebrará en Estocolmo cada 10 de diciembre, fecha en la cual se conmemora el aniversario luctuoso del científico Alfred Nobel, fundador del galardón.

De acuerdo con AFP, esta noticia está en desarrollo y representa un hito relevante para la ciencia médica internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la optogenética y para qué sirve en neurología?

La optogenética es una técnica que utiliza la luz para activar o desactivar células específicas en tejidos vivos. Según Noticias Caracol, esta disciplina ha permitido a los investigadores analizar circuitos neuronales que regulan recuerdos, emociones y comportamientos, abriendo nuevas oportunidades para entender y tratar enfermedades neurológicas como el Parkinson o la epilepsia.

¿Quiénes ganaron el Nobel de Medicina 2026 y por qué fueron reconocidos?

Los ganadores del Nobel de Medicina 2026 son el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel. De acuerdo con Noticias Caracol y AFP, estos científicos fueron galardonados por su trabajo pionero en la optogenética, disciplina que ha revolucionado el estudio y tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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