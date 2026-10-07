Por: EL PILON SA

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Nunca imaginó que aquel pequeño gato negro, al que rescató de entre unas cajas en medio de la lluvia, terminaría siendo mucho más que una simple compañía. Alejandra Jiménez Ortiz relata cómo, en un inicio, esa mascota silenciosa y fiel simplemente dormía en su cama y daba vueltas por el apartamento, compartiendo su espacio con la misma confianza que ella depositaba en el animal. La relación entre ambos era sencilla, exenta de sospechas, apenas marcada por la rutina compartida.

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Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando Alejandra decidió empezar a escribir. Movida no por placer, sino por una necesidad de demostrarse ante el mundo, pasó noches enteras llenando hojas que nunca la satisfacían. El gato se acostumbró a encontrarla despierta; él dormía, ella escribía.

Una noche cualquiera, tras desechar el cuarto borrador de una historia, Alejandra descubrió una frase en el papel que no recordaba haber escrito: "Hay cosas que uno aprende a odiar por parecerse a uno mismo". Aunque intentó deshacerse de la frase una y otra vez, siempre regresaba, lo que la llevó a sospechar del único compañero en la casa: el gato. Así, pasó una semana vigilando el escritorio, siempre dejando una hoja en blanco y cerrando la puerta al salir. Sin importar lo que hiciera, cada mañana encontraba una nueva observación escrita de su puño y letra. Eran frases incisivas, nunca relatos completos, cuestionando el motivo detrás de su necesidad de escribir para ser admirada.

Este ciclo de insomnio y soledad transformó la relación con el gato y con ella misma. Incapaz de soportar la vergüenza, Alejandra incluso dejó de alimentar a su mascota un día, solo para darse cuenta de que lo que buscaba era su perdón. Esa noche, escribió sobre sí misma, sin pretensión de originalidad. Por primera vez, encontró una especie de paz.

Pero el desenlace fue inesperado: la hoja desapareció misteriosamente y fue reemplazada por otra con una sola añadidura: "Ahora sí". La tensión se incrementó cuando notó que la mancha blanca del gato desapareció junto con su propio sentido de identidad, hasta el punto de escuchar su nombre pronunciado por el animal con su misma voz. Desde entonces, dejó de escribir, aunque aún encuentra en su escritorio hojas con la repetitiva frase: "Ahora sí soy auténtico".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gato y la escritura se relacionan con la pérdida de identidad según el relato?

En el relato, la conexión entre el gato y la actividad de escribir va revelando cómo la búsqueda desesperada de autenticidad lleva a la protagonista a enfrentarse con sus propios miedos y dudas. El gato actúa como un espejo de sí misma, y a medida que la escritura se vuelve cada vez más una obligación por reconocimiento, la frontera entre autora y criatura se desvanece, simbolizando una pérdida de identidad propia.

¿Qué representa la frase «Ahora sí soy auténtico» y cómo afecta al personaje principal?

La frase «Ahora sí soy auténtico» funciona como un reflejo inquietante de la necesidad de ser aceptado, y también como prueba de un sacrificio de la esencia personal en busca de aprobación externa. Al repetirse en las hojas, señala el precio de perseguir una validación ajena: el desvanecimiento de lo genuino, ocasionando en la protagonista un distanciamiento de sí misma y una inquietud persistente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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