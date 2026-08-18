Por: El Espectador

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Federico García Lorca, reconocido poeta y dramaturgo español, fue profundamente marcado por sus orígenes y el entorno en el que creció. De acuerdo con la visión astrológica que analiza su carta natal, el Sol de García Lorca se ubicó en Géminis, específicamente en la casa IV, asociada a las raíces, el hogar, la familia de origen y la base emocional. Según esta interpretación, el poeta fue moldeado por los aspectos más íntimos de su vida, especialmente por su relación con la tierra y el paisaje de la Vega de Granada, lugar fundamental en su identidad y fuente de inspiración artística. García Lorca mismo expresó esta conexión en sus palabras: “Amo a la tierra. Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra... De lo contrario, no hubiera podido escribir Bodas de sangre”. Este vínculo con la naturaleza y lo rural se refleja en su obra y en sus evocaciones sobre Fuente Vaqueros, un “pueblecito muy callado y oloroso” que marcaría su sensibilidad y creatividad desde la infancia.

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Sin embargo, el desplazamiento de su familia del ambiente rural al urbano fue decisivo en la ampliación de sus perspectivas. Convertirse en “señorito de ciudad” impulsó su apertura intelectual y fue el detonante para que buscara nuevas experiencias y escenarios. Sus múltiples viajes por distintas regiones de España como Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, Castilla, León, Galicia y Burgos le ofrecieron un panorama más amplio y diverso. Esta etapa estuvo marcada por la escritura de ‘Impresiones y paisajes’, una obra en la que abordó tanto cuestiones políticas—como la decadencia y el futuro del país y sus inquietudes religiosas—como aspectos estéticos relacionados con el arte, la música y las tradiciones populares. En el trasfondo de esa creatividad, de acuerdo con la misma visión astrológica, la presencia de Venus, el planeta de la belleza y el amor, en Cáncer y la casa V—relacionada con el placer y la creación—reforzó la inclinación artística de García Lorca, consolidándolo como un amante del arte y la expresión creativa.

¿Cómo influyeron la infancia y el entorno rural en la obra de Federico García Lorca?

El entorno rural y la infancia en Fuente Vaqueros, según el propio García Lorca, fueron fundamentales en el desarrollo de su sensibilidad poética. La conexión con la tierra, los recuerdos de naturaleza y vida campesina y el ambiente de la Vega de Granada alimentaron su imaginación y dotaron de autenticidad a obras como “Bodas de sangre”.

¿De qué manera los viajes y la vida urbana transformaron la visión creativa de García Lorca?

El traslado a la ciudad y los viajes por diversas regiones de España permitieron a García Lorca abrir su horizonte intelectual y experimentar nuevos contextos culturales y artísticos. Estas vivencias inspiraron obras como ‘Impresiones y paisajes’, donde mezcló reflexiones políticas, religiosas y estéticas, enriqueciendo así su obra literaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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