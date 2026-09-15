Por: EL PILON SA

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Cuando el ruido se apaga, libro presentado por Javier Osorio Arévalo, psicólogo clínico y escritor, el viernes 11 de septiembre, explora de manera íntima y honesta las realidades ligadas a la salud mental, el trastorno afectivo bipolar y el acompañamiento psicológico a personas y familias que reciben diagnósticos complejos. De acuerdo con lo expresado por el autor durante el evento de lanzamiento, la obra no busca sustituir la atención médica ni terapéutica; su intención es ofrecer una visión profundamente humana sobre problemáticas que aún hoy se enfrentan al estigma social y al silencio.

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“Este libro no nace porque vencí el trastorno afectivo bipolar; nace porque aprendí a vivir con él, a reconocer mis límites, a aceptar ayuda, a cuidar de mí y a continuar construyendo”, señaló Javier Osorio ante los asistentes, enfatizando el valor de aceptar la ayuda y continuar el propio camino de vida, a pesar de los retos emocionales. El autor subrayó que un diagnóstico no debería convertirse en un obstáculo insalvable para los proyectos personales; en sus palabras, “una enfermedad puede formar parte de nuestra historia sin convertirse en toda nuestra historia”.

Durante el lanzamiento, Javier insistió en la urgencia de abrir verdaderos espacios de conversación sobre la salud mental, basados en el conocimiento, la escucha y la empatía. Recordó que no se debe reducir a las personas a sus diagnósticos y que “pedir ayuda no es un acto de debilidad y acompañar puede salvar una vida”. Su relato también alcanza lo familiar, pues el escritor decidió compartir su experiencia como un reconocimiento a su familia, a quienes lo acompañaron, y como un mensaje de aliento para todas aquellas personas que, en silencio, transitan las dificultades emocionales.

Sobre la portada del libro, el propio Javier explicó que en ella se plasman las montañas y senderos de su infancia campesina, junto a figuras que representan a quienes le acompañaron y a quienes se alejaron durante su proceso. También relató que no todas las personas permanecieron a su lado, y enfatizó lo difícil que puede resultar acompañar a alguien que enfrenta un trastorno mental. Sin embargo, al final del camino, un sol naciente simboliza la esperanza y el renacer constante.

Uno de los capítulos del libro, Trabajos que marcan, fue leído durante el evento y narra experiencias de Javier tanto como paciente como terapeuta. La obra describe el caso de una joven universitaria que, tras un proceso de automedicación y gracias al apoyo de su entorno y atención interdisciplinaria, logró superar una etapa difícil y continuar sus estudios. Javier aseguró que su motivación para ayudar proviene de haber transitado él mismo ese camino: “Ese compromiso solo fue posible porque antes de ser terapeuta fui paciente”.

El libro también incluye el testimonio de su madre, quien vivió un diagnóstico de cáncer de mama y, más adelante, se transformó en agente de apoyo para otras mujeres a través de campañas educativas y de acompañamiento. Según el autor, estas experiencias demuestran que incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en herramientas poderosas de ayuda para los demás.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el libro 'Cuando el ruido se apaga' de Javier Osorio?

La obra, según lo expresado en el evento de lanzamiento, está basada en experiencias personales y profesionales de Javier Osorio Arévalo con el trastorno afectivo bipolar y los procesos de acompañamiento en salud mental. El libro busca humanizar la experiencia de vivir con un diagnóstico complejo, destacar la importancia de las redes de apoyo y visibilizar la necesidad de comprensión y empatía, tanto en el ámbito familiar como social.

¿Qué es el trastorno afectivo bipolar y cómo lo aborda Javier Osorio en su libro?

El trastorno afectivo bipolar es una condición de salud mental caracterizada por cambios radicales en el estado de ánimo, la energía y los niveles de actividad. En ‘Cuando el ruido se apaga’, Osorio aborda este diagnóstico desde la experiencia personal y profesional, resaltando la aceptación, el autocuidado y el acompañamiento como herramientas fundamentales para vivir con la enfermedad, sin que esta defina por completo la vida de una persona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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