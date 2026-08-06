Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un rescate en zona rural de Puerto Nare, Antioquia, terminó en tragedia con la muerte de una cría de hipopótamo que fue encontrada sola, atrapada entre arbustos y completamente desnutrida. Según la información publicada por El Diario, el animal tenía menos de 15 días de nacido y presentaba severa deshidratación, aún con restos del cordón umbilical, lo que indicaba su corta edad. La cría fue localizada por pescadores en inmediaciones del corregimiento La Sierra, quienes, al no hallar rastro de la madre, la trasladaron a una vivienda mientras daban aviso a las autoridades ambientales.

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La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, conocida como Cornare, fue la encargada de atender el caso. Al llegar al sitio, los profesionales veterinarios comprobaron el avanzado cuadro clínico del animal, caracterizado por una desnutrición severa y la imposibilidad de canalizarle una vena debido a la deshidratación. Por esta razón, la hidratación se realizó de manera subcutánea, y se le dio soporte respiratorio, junto con tratamientos para corregir alteraciones metabólicas provocadas por la falta de lactancia y alimento adecuado.

De acuerdo con Cornare, los pescadores intentaron alimentar a la cría con leche y vegetales mientras esperaban la llegada de la ayuda profesional. Aunque la intención era proteger al animal, la corporación aclaró que una alimentación incorrecta puede incluso agravar la condición de estos ejemplares neonatos. Así mismo, Cornare advirtió que separar a una cría de su madre, además de la falta de alimentación especializada y el tiempo transcurrido sin atención, reduce considerablemente las posibilidades de sobrevivencia.

Una vez estabilizada parcialmente, la cría fue remitida al centro veterinario del Parque Temático Hacienda Nápoles. Sin embargo, pese a los tratamientos administrados, el animal no respondió de manera favorable. El pronóstico siempre fue reservado debido al estado general demasiado comprometido. Una vez falleció, especialistas realizaron una necropsia, encontrando lesiones pulmonares y hepáticas que, sumadas a la desnutrición y deshidratación, aclararon la causa de la muerte. Camilo Muñoz, coordinador de Fauna Silvestre de Cornare, subrayó que la corta edad del animal impidió una respuesta adecuada al tratamiento.

Como conclusión, Cornare reiteró el llamado a las comunidades del Magdalena Medio para reportar de inmediato cualquier encuentro con hipopótamos, especialmente en casos de ejemplares heridos o separados de su grupo. Recomienda no acercarse, manipular ni alimentar a estos animales, ya que requieren atención profesional para su manejo.

¿Por qué mueren las crías de hipopótamo rescatadas sin su madre en Antioquia?

Las crías de hipopótamo, como la encontrada en Puerto Nare, suelen morir cuando son rescatadas sin su madre debido a la extrema dependencia que tienen durante sus primeros días de vida. Sin lactancia materna, sufren rápidamente desnutrición y deshidratación, y, en este caso, además presentaba lesiones pulmonares y hepáticas, lo que redujo aún más sus posibilidades de sobrevivir, de acuerdo con Cornare.

¿Qué recomienda Cornare ante el hallazgo de hipopótamos solos o heridos en el Magdalena Medio?

Cornare aconseja informar de inmediato a las autoridades si se encuentra un hipopótamo solo, herido o separado de su grupo y evitar alimentarlo, manipularlo o trasladarlo sin acompañamiento profesional. El manejo de estos animales debe ser realizado exclusivamente por personal capacitado, para evitar riesgos tanto para el animal como para las personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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