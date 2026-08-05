Por: El Espectador

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Guardar carne correctamente después de cocinar suele ser motivo de duda en muchos hogares. A menudo, se prepara más cantidad de la que se consume o se compra carne para varios días, y surge la pregunta de cómo almacenarla sin poner en riesgo la salud. El modo de conservar estos alimentos influye directamente en su inocuidad y calidad, por lo que conviene conocer tanto el tiempo de almacenamiento seguro como las prácticas recomendadas para evitar intoxicaciones alimentarias, según información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

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Una de las principales recomendaciones es no dejar la carne a temperatura ambiente durante más de dos horas, o solo una hora si el ambiente supera los 32 °C. Tanto la carne cruda como la cocida son altamente susceptibles a la proliferación de bacterias bajo estas condiciones. Si no va a consumir la carne de inmediato, debe refrigerarla o congelarla lo antes posible. Para quienes desean almacenar carne por largos periodos, lo más seguro es congelarla por debajo de -18 °C. Si el empaque original está dañado, transfiera la carne a recipientes herméticos o bolsas especiales para congelación, así se evitan quemaduras por frío y pérdida prematura de sabor y textura.

La refrigeración eficiente también requiere cuidados: lo idóneo es colocar la carne en el sector más frío de la nevera y en recipientes que impidan la contaminación cruzada con otros alimentos. El USDA recomienda mantener una “regla de rotación”, consumiendo primero los productos almacenados desde hace más tiempo. Además, una nevera limpia y el uso de etiquetas con fechas facilita controlar el ciclo de conservación.

En cuanto a los tiempos recomendados, la carne picada debe estar refrigerada solo entre uno y dos días, mientras que cortes enteros pueden permanecer entre tres y cinco días. Las sobras y carne cocida pueden mantenerse entre tres y cuatro días. En el congelador, la carne picada aguanta entre tres y cuatro meses, los cortes enteros hasta un año y la carne cocida entre dos y tres meses.

La revisión visual y olfativa es esencial antes de consumir: según la FDA, la carne en mal estado suele tener mal olor, textura viscosa y cambios de color evidentes. Incluso si la carne luce normal, pero ha superado el tiempo de almacenamiento, no debe arriesgarse a consumirla. En todos los casos, lo mejor es desechar cualquier alimento que genere dudas sobre su estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo se puede conservar carne cocida en la nevera?

La carne cocida y las sobras pueden mantenerse en la nevera por un periodo de tres a cuatro días, según recomendaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Superado este tiempo, existe un mayor riesgo de crecimiento bacteriano, aun cuando no se presenten signos evidentes de descomposición.

¿Qué significa contaminación cruzada al almacenar carne?

Contaminación cruzada es el término utilizado para referirse al proceso en el que bacterias u otros microorganismos se transfieren de un alimento a otro, especialmente cuando jugos de la carne cruda entran en contacto con alimentos cocidos o listos para comer. Para evitarlo, se recomienda utilizar recipientes separados y mantener la carne bien cubierta en la nevera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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