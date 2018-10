“Sí, Instagram la eliminó porque dijo que no cumplía con sus pautas”, le explicó la mujer a Daily Mail .

“Las reglas dicen que no se muestren pezones, pero no hay nada de eso, así que le pedí a Instagram que la republique. Es solo un enfoque lateral desnudo y mi cabello me cubre”, añadió.

Gina también declaró que sus imágenes son artísticas e inofensivas, y se deben permitir como “una forma de autoexpresión”.

Según The Sun, la modelo tiene 4 hijos y una nieta de un año de edad.

Ese medio indicó que, después de concursar en ‘Miss Maxim’, varios fanáticos la catalogaron como la “abuela más sexy del mundo”. Además, ella misma se cataloga de ese manera en la biografía de su cuenta de Instagram.

Esta es la foto que fue eliminada por esa red social, pero que en el Twitter de Gina sí se puede ver:

❤Dita von tease said “Glamour isn’t about age , shape, size. You don’t have to be pretty to have it , anyone can create it, ❤#glamour #nude #naked #boudoir #sideboob pic.twitter.com/g9KDqKb3tv

— Gina stewart (@StrawberrieGina) 6 de octubre de 2018