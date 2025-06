En un hecho considerado como insólito y que ha desatado risas fue hallado un hombre en aparente estado de embriaguez durmiendo en el techo de una vivienda en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, durante el pasado lunes festivo en el que se celebraba las fiestas de San Juan. La escena fue reportada por vecinos que pasaron cerca de la escena, la cual muy pronto se volvió viral en las redes sociales.

Los vecinos manifestaron no haber escuchado ruidos ni movimientos inusuales durante la noche y solo al amanecer descubrieron la presencia del hombre en el techo de la casa. “Nadie sabe cómo el señor terminó ahí, está claro que no vive en la zona”, comentó una de las vecinas del sector a medios locales. Este hecho, insólito y jocoso, produjo diversas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes se deleitaron con comentarios como “Los borrachos siempre terminan en los lugares más inesperados” y “el borracho gato no existe: el borracho gato jajaja”.

Por el momento se desconoce cómo este hombre llegó a ubicarse en el techo tejado de la vivienda, pues en el video se ve que estaba vestido con toda su ropa, un jean, un buso y unos tenis, por lo que se asume que tenía todas las pertenencias consigo.

Este es el video del curioso momento

#VIRAL. Un hombre en aparente estado de embriaguez amaneció en el techo de una vivienda en Ábrego, Norte de Santander. Ocurrió en la mañana de este lunes festivo. La comunidad se alertó tras encontrarlo en ese lugar, afirman que no es del sector y que desconocen cómo terminó ahí. pic.twitter.com/abYgh4vPnz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) June 25, 2025

Qué consecuencias puede tener el consumir alcohol en exceso

La situación no solo resulta anecdótica, sino que también pone de relieve uno de los efectos nocivos del consumo excesivo de alcohol. José Fernández, médico y creador de contenido, explicó a través de sus publicaciones que el uso desmedido del alcohol puede tener graves consecuencias en la salud: “Afecta a órganos vitales como la boca, el esófago e incluso el hígado. Además, el consumo descontrolado puede dar lugar a trastornos graves como la pérdida de inhibición, el estupor e incluso la completa pérdida de la conciencia”.

Otro de los problemas relacionados con la ingesta excesiva de alcohol es la alteración en la actividad cerebral y el estado anímico, lo que puede intensificar emociones negativas como la ansiedad y agravar enfermedades como la depresión.

Frente a estas situaciones, el médico hepático Óscar Beltrán dio luces sobre la creencia popular de que el frío o la llamada brisa nocturna, conocida popularmente como “sereno”, puede potenciar los efectos del alcohol. “El frío provoca vasoconstricción en los vasos sanguíneos, lo que incrementa la concentración de alcohol en el cerebro, haciéndola persona embriagarse más rápido. Otros factores como tener el estómago vacío o padecer enfermedades hepáticas, como el hígado graso, pueden acelerar la absorción del alcohol y agravar sus efectos”, explicó el doctor a El Tiempo.

Estos sorprendentes pero desafortunados incidentes sirven de recordatorio sobre la necesidad de moderar el consumo de alcohol y las graves consecuencias que este puede acarrear.

