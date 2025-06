La ingeniera comercial y popular creadora de contenido, Blu Dumay, hija de la reconocida modelo argentina María Alberó, reveló públicamente los motivos detrás de su decisión de dejar el vegetarianismo después de ocho años, e incluso un periodo como vegana.

La decisión la dio a conocer a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde una de las interrogantes más recurrentes de sus seguidores fue sobre su actual consumo de proteína animal.

Dumay, quien se ha caracterizado por compartir aspectos de su estilo de vida saludable, explicó que su incursión en la dieta vegetariana fue inicialmente impulsada por convicciones personales.

“Para los que no saben, fui vegetariana como 8 años y un tiempo vegana (1 año, aproximadamente)”, indicó la joven. Además, detalló que su motivación radicaba en “cuidarme de todo lo que proviniera del maltrato animal”, en línea con su interés en una alimentación sana.

La transición hacia el vegetarianismo, una dieta que excluye la carne y usualmente incluye verduras, frutas, granos, legumbres y nueces, es adoptada por diversas razones, desde ambientales y éticas hasta religiosas o económicas.

Por qué Blu Dumay dejó a un lado el vegetarianismo

En el caso de Blu Dumay, su retorno a los productos cárnicos no estuvo ligado a problemas de salud, una razón común para que las personas abandonen este tipo de dieta. Su decisión fue puramente personal y basada en lo que su organismo le pedía.

“La verdad es que luego me dieron ganas de volver a consumir productos de origen animal y así fue. Me guío un poco por lo que me pide mi cuerpo, nunca fue algo médico, siempre hice todos mis planes con nutricionistas expertos”, aclaró.

A pesar de reincorporar la proteína animal en su alimentación, la ‘influencer’ enfatizó que su compromiso con el bienestar animal y la sostenibilidad se mantiene.

Actualmente, Dumay indicó que busca “consumir productos orgánicos y libres de jaulas”, demostrando una elección consciente en su dieta, que prioriza la procedencia de los alimentos.

