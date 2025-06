Para nadie es un secreto que ahora la educación y la inteligencia artificial van de la mano, pero un nuevo acontecimiento sobre esta relación lo dejó en evidencia un estudiante en plena graduación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

En redes sociales es viral el video en el que un graduado, durante la ceremonia, se toma un momento para sacar un computador y dejar en evidencia que gracias al uso de ChatGPT logró hacer la tesis para lograr graduarse.

Incluso, las pantallas del recinto en el que se llevaba a cabo la ceremonia enfocaron al joven exaltado por su logro y enfocaron la herramienta que implementó el joven.

Así mismo, sus compañeros no dudaron en aplaudir al joven, hasta tal vez sentirse identificados con la emoción que expresaba.

UCLA graduate celebrates by showing off the ChatGPT he used for his final projects right before officially graduating 😭 pic.twitter.com/hZAvrY1fJk

— FearBuck (@FearedBuck) June 18, 2025