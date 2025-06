El entrar al mundo religioso no es una tarea sencilla ni que todo el mundo es capaz de tomar, ya que más allá de la conexión espiritual, se renuncia a muchos factores de la vida.

Sin embargo, la vocación es más grande que cualquier sacrificio y por eso muchas personas lo hacen con mucho gusto, incluso renunciando a varias cosas de su vida.

De hecho, eso fue lo que le ocurrió a Kamila Rodrigues Cardoso, una joven brasileña de 21 años de edad que ya estaba metida en el mundo del modelaje, pero en un momento en específico decidió retirarse para dedicarse de lleno a Dios.

Kamila Rodrigues Cardoso, ahora conocida como la hermana Eva, nació en Patos de Minas, en el estado de Minas Gerais. De hecho, desde muy joven destacó por su belleza, pues incluso se ganó el certamen de belleza Miss Continente Teen Sol Naciente y por eso iba a participar en Miss Brasil.

Sin embargo, desde muy niña cargaba con una tristeza grande por la muerte de su papá, por lo que pese a que pasaron los años, igual mantenía una búsqueda de algo que la llenara por completo y el modelaje no era esa vocación.

“Durante mi época como modelo, pensé que había encontrado mi vocación. Pero a los 9 años perdí a mi padre, y en la adolescencia, me di cuenta de que ya no lo tendría, así que empecé a sufrir depresión y ansiedad, y empecé a pensar que ser modelo ya no me llenaba el corazón”, declaró en una entrevista con el programa ‘The Noite’.