La montañista bogotana Margarita Moreno, a sus 39 años, ha conquistado un logro que pocos en la historia han alcanzado: subir las Siete Cumbres del mundo y poner la bandera de su país en lo más alto, literalmente.

Esta hazaña, meta de cualquier montañista, consiste en escalar la cima más alta de cada continente y hasta ahora, Moreno está en el selecto grupo de montañistas colombianos que ha logrado tal acontecimiento.

Entre todas estas conquistas, una de las más relevantes y que es evidente reconocer, es el Monte Everest, conocido por muchos por significar uno de los más grandes retos debido a los 8.848 metros de altura que tiene, la que es la montaña más alta del mundo.

Este, según la deportista de alto rendimiento, significó uno de sus más grandes esfuerzos. Inició con esta meta arribando al campo base del Everest, después de subir la mayor altitud para aclimatarse hasta que, finalmente, el objetivo de llegar a la cumbre lo cumplió.

Así fue como Margarita logró lo que ninguna mujer colombiana hasta ahora: poner la bandera colombiana en lo más alto del mundo y además de eso, descender mientras observaba Lhotse, la cuarta montaña más alta y que ya también había escalado.

“Llegando a la cumbre encontramos un par de cuerpos, me hicieron pensar en lo frágil que es la vida y la responsabilidad que tengo, porque si doy un paso mal puedo terminar como ellos. Mi promesa a mi esposo ha sido siempre llegar a casa sana y salva”, fueron algunos detalles que contó la montañista a Caracol Radio sobre su hazaña.

“Tuve dos momentos en los que pensé que no lo lograría (…) Se me aguaron los ojos cuando saqué la bandera de Colombia, para mí ha sido muy importante llevarla conmigo y sacarla y se me aguaron los ojos, se me congelaron las pestañas, me tocó concentrarme en no aguar los ojos”, agregó.

Las Siete Cumbres que alcanzó la montañista colombiana

A sus 39 años, la bogotana ha escalado seis de las Siete Cumbres que integran este reto: alcanzó la cima del Kilimanjaro el 18 de octubre de 2018; el monte Elbrus en Europa, el 10 de agosto de 2019; el Aconcagua en Sudamérica, el 20 de enero de 2020; el monte Vinson en la Antártida, el 16 de diciembre de 2022; el Kosciuszko en Australia, el 8 de marzo de 2024; y el Denali en Norteamérica, el 15 de junio de 2024 y el Everest en mayo pasado.

Ahora, una vez regresa a la capital del país, Margarita Moreno ha dado a conocer que sus objetivos no terminan aquí, pues ya tiene como objetivos los siete volcanes más altos del mundo. “Llevo cinco y me faltan dos. Estoy en eso, también voy a correr los Majors Marathon, estoy en ese proceso. También la Corona de Europa (subir a los picos más altos de Europa)”, dijo la deportista a Futbolred.

