Una trágica muerte se presentó durante lo que sería un paseo turístico de una ‘influencer‘. La víctima fue Tijana Radnjic, quien paseaba por Montenegro sin saber lo que se pasaría.

La joven de apenas 19 años se subió a un parapente y tomó una decisión fatal que le costó la vida. Cuando estaba a más de 50 metros de altura en la ciudad de Budva, sobre el mar Adriático, sufrió un ataque de pánico. En el video de su muerte se ve que, en pleno vuelo, se desabrochó el arnés.

Incluso, se quitó el chaleco salvavidas y empezó a quitar desesperadamente que la bajaran. El movimiento hizo que terminara cayendo al agua, lo que le costó la vida.

19-year-old student reportedly has a panic attack and unbuckles her seatbelt while parasailing in Montenegro.

Tijana Radonjic sadly passed after falling into the Adriatic Sea from 160 feet in the air.

The owner of the parasailing company says Radonjic was in a cheerful mood… pic.twitter.com/miJlJQYhE8

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 2, 2025