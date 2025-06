Micaela Ybañez, más conocida como ‘Milica’, se ha dado a conocer como una de las ‘influencers’ y creadoras de contenido más populares en Argentina. Desde su ‘crossover’ viral con el reconocido ‘IShowSpeed’ durante la visita del estadounidense a su país, hasta el supuesto robo que sufrió durante una transmisión, ‘Milica’ ha acrecentado su popular considerablemente.

Adicionalmente, ‘Milica’ ha forjado una relación muy cercana con Colombia, de la mano de ‘streamers’ muy conocidos, como es el caso de Juan Guarnizo y ‘Westcol’. La argentina ha estado recientemente en el país, asegurando en una publicación que Medellín es su “lugar favorito en el mundo”.

Así las cosas, en un reciente ‘clip’ que se viralizó rápidamente, Ybañez aparece intentando imitar el acento paisa mientras lee un mensaje en su celular.

“A mí me da mucha pena cuando las acosan así, que me lo hagan a mí me da igual, pero que se lo hagan a gente que invito…”, dice la ‘influencer’ mientras imita, de una forma poco prolífica, la forma de hablar de las personas en la región antioqueña.

“Milica” Porque tiene más acento colombiano que las mismas colombianas. pic.twitter.com/Pr2mRidgZH — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 4, 2025

La publicación se llenó de comentarios de argentinos y colombianos que terminaron en una jocosa discusión para determinar a qué país le corresponde la nacionalidad de la creadora de contenido. Adicionalmente, los internautas colombianos convinieron en corregir la publicación, señalando que no existe un único acento que se pueda catalogar como “colombiano”.

“Nada de acento colombiano tiene, es solo una mala imitación del acento paisa”; “¿Acento colombiano? El acento colombiano no existe por amor de Dios. Eso será a lo mucho paisa, pero ni siquiera”; dicen algunos de los comentarios.

