El municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar (ver mapa), se posicionó recientemente en el foco de atención internacional gracias a una inesperada coincidencia que llamó la atención de Netflix, una de las principales plataformas de ‘streaming’ del mundo.

La elección de este territorio, cuyo nombre es idéntico al de la exitosa serie surcoreana ‘El juego del calamar’, fue clave para la creación de una estrategia de promoción que acompañó el anuncio de la tercera temporada.

Así lo confirmó el gobernador del departamento, Yamil Arana, desde su cuenta de X:

Aunque el sitio no fue escogido como escenario para grabar capítulos oficiales de la serie, sí se convirtió en locación para una campaña global de ‘marketing’. La intención principal era utilizar este juego de palabras para fortalecer la narrativa promocional y producir mayor expectativa entre la audiencia internacional, aprovechando la proyección y familiaridad que ha alcanzado la franquicia de Netflix desde su lanzamiento en 2021.

De acuerdo con cifras de la plataforma, recogidas por El Tiempo, la primera temporada alcanzó más de 1.650 millones de horas vistas a pocas semanas de su estreno, consolidándose como uno de los fenómenos más grandes en la historia del ‘streaming’.

La grabación en Calamar tuvo lugar en mayo, específicamente para ser parte de las piezas promocionales que Netflix compartió durante el evento virtual TUDUM, donde se anticiparon novedades sobre la esperada tercera temporada de ‘El juego del calamar’.

La visita de Netflix a la región caribeña no resultó solamente simbólica. La producción requirió, según El Tiempo, de la participación de unos 200 habitantes que fueron seleccionados como extras, integrantes de apoyo logístico y otros puestos asociados al rodaje. Este tipo de iniciativas trae consigo un beneficio económico importante para la comunidad, produciendo empleos temporales y ofreciendo mayor visibilidad sobre las capacidades del municipio y del departamento.

Calamar se ubica a unos 100 kilómetros de Cartagena, al margen del río Magdalena. Aunque hasta hace poco era un destino poco conocido incluso dentro de Colombia, el paso de la producción internacional puso al municipio en una posición estratégica tanto para futuras inversiones como para el turismo cultural y audiovisual.

No es la primera vez que la región Caribe cautiva a los gigantes del entretenimiento. La zona ha sido elegida para rodajes de largometrajes como ‘Loving Pablo’ y series como ‘Narcos’ o ‘Los reyes del mundo’, poniendo en evidencia los paisajes singulares y la diversidad cultura de Bolívar y sus alrededores.

‘El juego del calamar’ es una serie surcoreana que sigue a un grupo de personas endeudadas que aceptan participar en una competencia mortal con juegos infantiles. A lo largo de la historia, los jugadores deben superar pruebas extremas donde perder significa la muerte, todo con la esperanza de ganar un enorme premio en dinero. La serie ha sido aclamada por su crítica a la desigualdad social y la desesperación humana.

The final games. The final players. The final season.

Squid Game Season 3 premieres June 27. pic.twitter.com/q3JFxbZffP

— Netflix (@netflix) June 4, 2025