Pasó 17 horas en quirófano para sobrevivir al cáncer y ahora cuenta con valor su historia

En total fueron 17 horas en el quirófano. Le extirparon una parte del intestino, un pedazo del colon, casi pierde un riñón, y fue un milagro que sobreviviera a la explosión de su vena aorta.

Fue el precio que tuvo que pagar por sobrevivir al cáncer.

Casi dos semanas después de la operación, el 26 de abril del 2016, Mejía, de 23 años, sí recuerda cuando su familia, al borde de su cama, le dijo en un hospital de Atlanta que la intervención había sido un éxito.

– ¿Hay posibilidades de que reaparezca?, le pregunto.

– Sí, hay posibilidades altas. Cada 6 meses estoy yendo a Atlanta a realizarme controles.

Mejía, estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad de La Sabana, es uno de los 78.000 colombianos que padecen de cáncer cada año en Colombia, según datos del Instituto Nacional de Cancerología. El cáncer de mayor mortalidad en el país es el de estómago, según esta misma institución.

Para Mejía, la enfermedad fue un viacrucis y a la vez una epifanía, tanto así que para la Navidad de 2016 convenció a su familia de no comprar regalos. “Mejor pagarle el tratamiento, exactamente igual al mío, a un niño que lo necesitara, y que tuviera mí mismo tipo de cáncer, lo cual hicimos”, afirmó Mejía, el segundo de los tres hijos del general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares. “Ya no me quejo. Antes, por cualquier dolorcito o lesión, sí lo hacía, pero hoy en día veo que hay cosas más graves e importantes”, agregó Mejía, hincha apasionado de Santa Fe.

Fue precisamente el play station, algunos juegos de mesa y películas las que le hacían pasar las lentas horas, de 10 a 13, cuando recibía las sesiones de quimioterapia todos los días. Los amigos de la Universidad y su novia se turnaban para acompañarlo y apoyarlo los fines de semana.

“Así sabía que el único que no rumbeaba no era yo, eso también me ayudó a no caer en depresión”, comentó con algo de humor.

Comenzó a estudiar Medicina en Los Andes, pero después del quinto semestre decidió cambiarse de carrera e ingresar a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de La Sabana, por la cercanía que tiene Mejía con el Opus Dei, esa prelatura de la iglesia católica.

Tuvo una infancia normal, era un niño feliz y lleno de energía. Se graduó en el colegio Gimnasio Campestre. Por el trabajo de su padre siempre se la pasó viajando, por lo que su familia es también muy unida.

En el 2010, su abuelo paterno, Nelson Mejía, murió de cáncer de páncreas. Su tío Diego Mejía, cuando tenía 18 años, padeció de cáncer de estómago, y afortunadamente sobrevivió.

De acuerdo con el oncólogo, Juan Carlos Rodríguez, exgerente general de Oncosalud en Perú y actual gerente de Medicarte en Colombia, el origen del cáncer es “una transformación en la respuesta que tiene el organismo. En algún momento de la vida ese mecanismo de defensa o de compensación se altera y empieza a producir células de manera muy acelerada. Es una producción desmedida de células que ya en ese momento empiezan a convertirse en malas”.

Todo comenzó una noche del primero de noviembre del 2015 en Bogotá. Andrés, se encontraba en su casa, se despertó con mucho dolor a la 1 de la mañana, tenía una fuerte presión en la zona inguinal. Su mamá lo llevó a urgencias en la Clínica del Country, le hicieron los exámenes correspondientes y fue atendido por el urólogo Alejandro París, amigo de la familia. Después de tres horas, los resultados demostraron que tenía un carcinoma en el abdomen, que estaba avanzado dentro del rango clínico: estadio C2.

Mejía, ya un experto en la enfermedad, aseguró que la suya fue hereditaria. El oncólogo Rodríguez especifica que, entre las muchas causas de padecer cáncer, está el componente hereditario.

– ¿Usted había tenido síntomas anteriormente?

– Llevaba un mes quejándome de mucho dolor de espalda, pero casualmente coincidió con un cambio de cama, pensé que era el colchón.

Lamentablemente, no fue así. Una de las masas estaba presionando los músculos de la espalda en el área lumbar. Y desde aquel diagnóstico en la Clínica del Country, todo cambió para Andrés.

El joven alto, de contextura gruesa, cabello oscuro y ojos marrones recordó que los resultados fueron recibidos con calma por el médico de confianza a las 4 de la mañana.

Estaba junto a su madre ya que, por el trabajo y las responsabilidades de su padre, no querían despertar al General Mejía hasta saber lo que pasaba.

– ¿Cuál fue su primera reacción?

– Tuve una reacción de shock, no sabía si llorar o reírme.

Luego de hacerle varias pruebas, decidieron operarlo de inmediato. “Me mandaron inmediatamente a cirugía, fue un orquiectomía” o la extirpación de un testículo. Andrés perdió el izquierdo.

“Comencé un proyecto con mi mamá cuando me diagnosticaron. Quisimos mejorar las salas de quimioterapia en el Hospital Militar”, acotó Mejía, hijo de Lina Sanmiguel, presidenta de la fundación “Mi pequeño soldado”.

Después de una semana, bajo la supervisión del oncólogo Carranza; el neurólogo Aparicio, y una psiquiatra por exigencia de la clínica, se sometió a su segunda cirugía, la implantación del catéter que duró dos horas.

– ¿Cómo te afectó la quimioterapia?

– Mi primera quimioterapia fue el 23 de noviembre y la última el 1 de marzo del 2016. Perdí el pelo en todas partes del cuerpo, pasé de pesar 87 a 120 kilos por los medicamentos estaba reteniendo mucho líquido y no procesaba bien los alimentos. Perdí la fuerza, tenía náuseas, se me dañaron los dientes, en este momento tengo implantes, tengo cuatro dientes de porcelana, las venas se me destruyeron, siempre tenía un sabor metálico en la boca, dolor en todas partes, mucho sueño. Cansa mucho el tratamiento.

– ¿Cómo te sentías?

– Son cosas que uno tiene que asumir y uno tiene que hacer, no es que te den muchas opciones. Yo me lancé de cabeza porque no me iba a dejar ir, si me dolía, me dolía.

Después de su primera semana de quimio “me ataqué a llorar porque no pude espichar una bola anti estrés, no tenía la fuerza para doblarla”, confesó con ojos llorosos.

De acuerdo con el Instituto de Cancerología en Colombia mueren 43.804 personas cada año por esta enfermedad en Colombia.

– ¿Cómo te considerabas antes y cómo eres ahora?

– Antes me tomaba muchas cosas a la ligera, por ejemplo, a la universidad no le metía tanto, no me importaba. Esa mentalidad cambió. Ahorita considero que soy una persona más madura, centrada, asertiva y ya no me quejo.

“El tratamiento y las cirugías en Colombia fueron pagado por Sanidad Militar, por el Ejército y por el seguro Colsanitas”, dijo.

En marzo acabó las quimioterapias y detectaron que no habían sido efectivas. A raíz de que su oncólogo Carranza le dijera que no estaba en capacidad de hacerle la cirugía que necesitaba, decidió visitar cinco clínicas en Colombia, y todas se negaron por lo riesgosa que era. “Nunca sentí que me iba a morir, hasta este momento que pensé que no había más remedio”, aludió Andrés frotando sus manos.

Afortunadamente, se apareció un amigo de su padre, quien les comentó que tenía compañeros en la clínica Emily Hospital, un hospital en Atlanta. Llamaron inmediatamente a las oficinas, las cuales aceptaron operarlo. Estuvo una semana, le hicieron todas las pruebas necesarias, como una resonancia, exámenes de sangre, físico, gammagrafía, entre otros.

Luego de esa semana se devolvió a Bogotá 4 días con su mamá, quien lo acompañó en todo momento, a dejar todo organizado. Su familia fue, sin duda, el mejor apoyo emocional y económico.

Ya preparados, después de dos días de la realización de procesos prequirúrgicos entró en la cirugía más esperada, el 19 de abril del 2016, sin saber que le tenía preparado el futuro.

Fueron 13 horas de operación e incertidumbre, dirigida por el oncólogo Hamer Kuchock, el cirujano, urólogo Viraj Master, la doctora vascular Aria y el médico internista Patterns.

Salió de quirófano y a las 24 horas tuvieron que volverlo a intervenir porque colapsó la arteria iliaca ascendente izquierda y le implantaron dos stents para reconstruirla a la altura de la ingle.

“Perdí la movilidad de la pierna izquierda, pero ya no me molestaba nada, estaba feliz.”, dijo con emoción.

Después de 40 días de recuperación se devolvió a Bogotá, comenzó fisioterapia en el Hospital Militar, durante 4 horas diarias por 3 meses.

– ¿Quedaste con alguna secuela?

– No tengo sistema linfático en el abdomen, entonces retengo líquido, aun el daño nervioso se apaga y me caigo. No puedo volver a montar bicicleta, ni jugar en el equipo de fútbol. Son restricciones muy tontas.

– ¿Las cicatrices han sido una limitación?

– No me importa que los otros me miren, pero no me gusta mirarme a mí mismo. Evito el espejo.

“Para estos momentos nunca hay que perder la fe ni las esperanzas. Dios fue mi fortaleza. Pienso que lo que pasó, pasó y uno tiene que aprender de eso y seguir adelante. Soy una persona feliz y bendecida, no me arrepiento de nada y no tengo motivos para quejarme”, manifestó Andrés con una sonrisa.