La compañía china Xiaomi anunció oficialmente la llegada de su nueva generación de ‘smartphones’ de alta gama al país. Se trata de la Serie Xiaomi 17, compuesta por los modelos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, con los que la marca busca reforzar su presencia en el segmento premium en Colombia y competir directamente con los dispositivos más avanzados del mercado.

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Este lanzamiento no solo representa una evolución en diseño y rendimiento, sino que también fortalece la alianza de la compañía con Leica, enfocada en ofrecer sistemas de fotografía móvil cada vez más sofisticados. La apuesta apunta a un usuario que prioriza la calidad de imagen, el desempeño y la integración de inteligencia artificial en su experiencia diaria.

Características del Xiaomi 17

El Xiaomi 17 llega como el modelo base de la serie, pero con especificaciones que lo acercan a la gama más alta. Está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nanómetros, acompañado de 12 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de hasta 512 GB, lo que permite ejecutar múltiples aplicaciones y almacenar grandes volúmenes de contenido sin inconvenientes.

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En el apartado fotográfico, incorpora un sistema de cámaras desarrollado junto a Leica. Su cámara principal es de 50 megapíxeles con apertura f/1.67 y sensor Light Fusion 950. A esto se suma un teleobjetivo flotante de 50 MP con distancia focal de 60 mm, así como una cámara gran angular de 50 MP con campo de visión de 102°.

La cámara frontal también alcanza los 50 MP, lo que apunta a mejorar la calidad en videollamadas y contenido para redes sociales.

Otro de los puntos fuertes del equipo es su batería de 6.330 mAh, que soporta carga rápida de 100W e inalámbrica de 60W. Además, cuenta con una pantalla OLED con tasa de refresco de 120 Hz, resolución de 2656 x 1220 píxeles y protección Xiaomi Shield Glass, lo que garantiza fluidez y resistencia.

El dispositivo también integra funciones de inteligencia artificial a través de Xiaomi Hyper AI, en conjunto con Google Gemini, lo que permite realizar tareas como escritura asistida, mejoras automáticas en imágenes y una interacción más fluida entre aplicaciones y dispositivos.

Cómo es el Xiaomi 17 Ultra

Por su parte, el Xiaomi 17 Ultra representa la versión más avanzada de la serie y está diseñado para usuarios exigentes, especialmente creadores de contenido. Su sistema fotográfico es uno de los más destacados, con una cámara principal Leica de 1 pulgada y 50 MP, que incorpora tecnología LOFIC HDR para mejorar el rango dinámico.

Acá, algunas fotos tomadas con el celular:

El equipo también incluye un teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico que va de 75 a 100 mm y puede alcanzar hasta 400 mm mediante zoom digital. Además, introduce un lente Leica APO que reduce las aberraciones cromáticas, mejorando la nitidez en los bordes de las imágenes.

En video, el dispositivo permite grabar en 4K a 120 cuadros por segundo con Dolby Vision y estándar ACES, características que lo acercan a herramientas de producción profesional.

En términos de diseño, el Xiaomi 17 Ultra tiene un grosor de 8,29 mm y pesa aproximadamente 219 gramos. Integra una pantalla HyperRGB OLED de 6,9 pulgadas con resolución 2K, tasa adaptativa de 1 a 120 Hz y brillo máximo de 3500 nits. También cuenta con certificación IP68 y protección Xiaomi Shield Glass 3.0.

A nivel de rendimiento, comparte el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, pero lo complementa con 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Su batería es de 6.000 mAh, con carga rápida de 90W e inalámbrica de 50W.

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Precios y disponibilidad en Colombia

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio tiene que ver con los precios de lanzamiento en el país. Según confirmó la marca, los dispositivos estarán disponibles desde este viernes 10 de abril en tiendas oficiales y distribuidores autorizados.

Estos son los precios en Colombia:

Xiaomi 17 (12 GB + 512 GB): 5’499.900 pesos (incluye, por tiempo limitado, una Redmi Pad 2 de regalo).

Xiaomi 17 Ultra (16 GB + 512 GB): 7’299.900 pesos (incluye el Photography Kit Pro como obsequio promocional).

Xiaomi Pad 8 (8 GB + 256 GB): 2’999.900 pesos.

Los equipos se podrán adquirir en la tienda oficial en línea de Xiaomi, así como en cadenas reconocidas como Claro, Alkosto, Falabella y Éxito, lo que garantiza cobertura a nivel nacional.

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