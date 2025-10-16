Xiaomi presentó en Colombia su nueva Serie 15T, integrada por los modelos 15T y 15T Pro, que refuerzan la alianza tecnológica con Leica, la firma alemana reconocida por su experiencia en óptica de precisión.

El Xiaomi 15T Pro incluye un sistema de triple cámara con distancias focales, que van desde los 15 hasta los 230 milímetros, e incorpora un teleobjetivo Leica 5x Pro, capaz de lograr un zoom óptico de 5x y un zoom de calidad óptica de 10x. Su lente principal Leica Summilux de 50 megapíxeles, con apertura f/1.62 y sensor Light Fusion 900, promete capturas nítidas.

Por su parte, el Xiaomi 15T también integra una cámara triple Leica con una lente Summilux de 50 megapíxeles y sensor Light Fusion 800. Ambos modelos utilizan la plataforma Xiaomi AISP 2.0, que mejora la expresión de color y la precisión tonal, y ofrecen los característicos filtros Leica, orientados a retratos y fotografía callejera.

Procesadores MediaTek y batería de larga duración

En materia de rendimiento, los nuevos equipos están impulsados por los procesadores MediaTek Dimensity. El 15T Pro incorpora el Dimensity 9400+, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, mientras que el 15T emplea el Dimensity 8400 Ultra, pensado para optimizar el desempeño y la eficiencia energética.

Ambos modelos cuentan con baterías de 5.500 mAh. El 15T Pro admite carga rápida por cable de 90 W y carga inalámbrica de 50 W, mientras que el 15T ofrece 67 W de carga rápida. Según MediaTek, la serie Dimensity ha liderado la adopción global de procesadores móviles de gama alta, un dato que la compañía respalda con cifras de Counterpoint Research.

Nuevo sistema HyperOS 3 y ecosistema ampliado

Una de las principales novedades de esta serie es el debut global de HyperOS 3, el nuevo sistema operativo de Xiaomi. Esta actualización promete una interfaz más fluida y personalizable, con mejoras en productividad, multitarea y conectividad entre dispositivos.

Junto con los smartphones, la compañía también lanzó nuevos productos para su ecosistema inteligente: el Xiaomi Watch S4, el brazalete Smart Band 10 Glimmer Edition y los OpenWear Stereo Pro, con diseño de oído abierto.

Ambos teléfonos están disponibles en Colombia desde el 16 de octubre, con precios sugeridos de 3.999.900 pesos para el 15T Pro y 2.999.900 pesos para el 15T, en colores negro, gris y variantes doradas.

