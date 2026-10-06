Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una herramienta exclusiva de grandes laboratorios tecnológicos para integrarse en la vida cotidiana de los usuarios que navegan por diferentes sitios web. Según el análisis de Boston Consulting Group (BCG), esta transformación va más allá de la tecnología y tiene un impacto profundo tanto en las personas como en los procesos internos de las compañías. De acuerdo con declaraciones de Flávio Moitinho, director general de Liferay, el fin principal de implementar inteligencia artificial no debe ser simplemente exhibir avances tecnológicos, sino transformar la experiencia del cliente, permitiendo que cada usuario perciba una navegación adaptada a sus necesidades particulares.

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Uno de los principales cambios impulsados por la IA es la hiperpersonalización en tiempo real. Los sitios web ya no ofrecen exactamente la misma experiencia a cada visitante. Utilizando patrones de navegación, esta tecnología es capaz de adaptar banners, contenidos, ofertas y recomendaciones, ajustando cada elemento según el comportamiento individual de la persona que accede al portal. A este avance se suman las búsquedas predictivas y contextuales: encontrar información o productos resulta ahora más eficiente, incluso cuando el usuario comete errores de escritura. Los sistemas comprenden tanto el contexto como los sinónimos y la intención de quien busca, entregando resultados más acertados en menor tiempo.

Otra función relevante es la recomendación de productos y servicios, que se manifiesta en frases como “quienes vieron esto también eligieron...”. La IA detecta patrones en el comportamiento de diferentes usuarios y utiliza esa información para prever qué otros productos, artículos o servicios podrían resultar de interés. Este enfoque se refuerza con mejoras en la accesibilidad digital, que hacen más inclusivos los entornos web. Ahora es posible navegar mediante la voz, activar subtítulos automáticos, modificar el contraste de pantalla y traducir contenidos al instante, lo que permite que personas con distintas necesidades o hablantes de diferentes idiomas accedan fácilmente a la información.

La atención al cliente también ha dado un salto importante. Los asistentes virtuales desarrollados con IA mantienen el contexto de una solicitud a lo largo de diferentes canales: una persona puede iniciar una consulta en el sitio web y continuarla desde una aplicación o desde WhatsApp sin tener que volver a explicar la situación. En paralelo, la producción y actualización continua de contenido se ha acelerado, permitiendo la generación y renovación de información como preguntas frecuentes y comunicados en minutos, sin depender exclusivamente de procesos manuales.

Finalmente, la inteligencia artificial opera de manera silenciosa en la detección de fallos, optimización de imágenes y videos, y reparación de enlaces rotos, lo que contribuye a un entorno digital más rápido, estable y fácil de encontrar mediante estrategias de optimización para motores de búsqueda (SEO).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha transformado la inteligencia artificial la experiencia en los sitios web?

La inteligencia artificial ha revolucionado la navegación web al permitir una personalización en tiempo real, búsquedas contextuales más precisas, recomendaciones ajustadas a cada usuario, mejores condiciones de accesibilidad digital y una atención al cliente más eficiente. También facilita la producción y actualización frecuente de contenido, así como la detección y mejora de problemas técnicos, contribuyendo a una experiencia de usuario más fluida.

¿Qué significa SEO y cómo lo mejora la inteligencia artificial en los sitios web?

SEO es la sigla de ‘Search Engine Optimization’ o ‘optimización para motores de búsqueda’. Hace referencia al conjunto de técnicas que buscan mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados de búsqueda. La inteligencia artificial ayuda a optimizar elementos técnicos, identificar enlaces rotos, mejorar la velocidad de carga y adaptar el contenido, haciendo que los portales sean más fácilmente encontrados por los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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