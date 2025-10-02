En las últimas horas, Disney anunció una transformación en su plataforma de ‘streaming’ que impactará directamente a los usuarios en Colombia y en gran parte de Latinoamérica: Hulu reemplazará a Star dentro de Disney+.

Esto marcará un cambio de marca y de estrategia para la compañía, que busca unificar sus contenidos en todo el mundo bajo una sola identidad reconocida a nivel global.

Desde 2021, cuando Disney+ aterrizó con fuerza en la región, los contenidos más grandes y de entretenimiento general —series como ‘The Bear’, ‘Grey’s Anatomy’ o ‘Only Murders in the Building’— se alojaban en la pestaña Star, una marca creada exclusivamente para mercados internacionales.

Sin embargo, en países como Estados Unidos, ese mismo tipo de producciones se encontraba bajo la plataforma Hulu, que no estaba disponible fuera de su territorio.

La compañía confirmó que a partir del miércoles 8 de octubre esa división se unificará y Hulu reemplazará completamente a Star en Disney+, según recogió el portal Deadline.

Para los usuarios colombianos, esto significa que la pestaña de Star desaparecerá y, en su lugar, aparecerá la sección de Hulu, aunque el catálogo de series y películas seguirá siendo prácticamente el mismo.

¿Qué cambiará para los usuarios en Colombia?

En términos prácticos, los suscriptores en Colombia no perderán contenidos. Series, películas y estrenos que hasta ahora aparecían bajo el logo de Star simplemente pasarán a estar identificados con la marca Hulu. Esto incluye producciones originales, películas de 20th Century Studios y series de cadenas como FX.

El cambio es principalmente de identidad y de estrategia de marca. Disney busca que el público global reconozca Hulu como el espacio para ver contenidos dirigidos a adolescentes y adultos, mientras que Disney+ seguirá representando su propuesta familiar y de franquicias tradicionales como Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Con esta decisión, Disney apunta a competir con mayor claridad frente a rivales como Netflix, Amazon Prime Video y Max, al ofrecer un catálogo más claro y segmentado: Disney+ para toda la familia y Hulu para el entretenimiento general.

¿Aumentará el precio de Disney+ en Colombia?

Hasta el momento, Disney no ha confirmado un aumento de precios específico para Colombia con la llegada de Hulu a Disney+. Lo que sí se sabe es que la experiencia seguirá siendo dentro de la misma aplicación, por lo que los usuarios no tendrán que descargar nada nuevo ni contratar otro servicio adicional. El cambio será automático.

Con este movimiento, Disney busca simplificar su oferta, fortalecer a Hulu como marca internacional y dejar atrás a Star, una apuesta que fue concebida solo para mercados como el latinoamericano, pero que nunca logró el mismo peso que la marca original en Estados Unidos.

