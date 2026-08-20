Por: El Espectador

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La astronomía acaba de registrar un avance significativo gracias al descubrimiento de la estrella S301, considerada la más rápida de la Vía Láctea, en pleno corazón de nuestra galaxia. Según el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE), este hallazgo, fruto de décadas observando las orbitas de las estrellas cerca del agujero negro central de la Vía Láctea, Sagitario A*, representa “una nueva ventana para estudiar las propiedades fundamentales del espacio-tiempo en este entorno extremo”, en palabras de Reinhard Genzel, director de MPE y galardonado con el premio Nobel.

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El contexto es fascinante. En el centro de la Vía Láctea se encuentra el llamado agujero negro supermasivo Sagitario A* (abreviado como Sgr A*), con una masa estimada en 4,3 millones de veces la masa solar y ubicado a unos 27.000 años luz de la Tierra. A pesar de que no puede observarse directamente, su presencia se infiere a partir del comportamiento de las estrellas que orbitan a su alrededor. Siguiendo estos rastros, los astrónomos han comprobado teorías fundamentales, como la relatividad general de Einstein, observando los “sensores naturales” que forman estos astros en movimiento.

Dentro de este escenario se ubica S301, reportada en la revista Nature. Esta estrella supera a S2, su predecesora más famosa, estableciendo un nuevo récord de proximidad y velocidad. Su órbita es particularmente alargada, con una excentricidad de 0,98, y tarda apenas 8,7 años en completar una vuelta alrededor de Sagitario A*, mientras que S2 requiere 16 años. Además, S301 se acerca hasta 12 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, según Felix Mang, doctorando en el MPE y autor del estudio. En su mayor acercamiento al agujero negro, S301 se desplaza a 25.000 kilómetros por segundo, cifra que representa más del 8 % de la velocidad de la luz y 100.000 veces la velocidad de un avión comercial, lo que la convierte en la estrella más rápida detectada hasta hoy en la Vía Láctea.

La importancia del descubrimiento va más allá del récord: los expertos esperan, en la próxima década, medir el giro del agujero negro. Esta rotación —conocida como espín— afecta el “espacio-tiempo” en su entorno inmediato a través de un efecto denominado arrastre de referencia o frame dragging. Stefan Gillessen, participante en el estudio, precisa que S301 podría ofrecer la primera medición directa del espín de un agujero negro masivo, confirmando o desafiando la teoría de Einstein. Además, Juan Osorno del Observatorio LIRA de París–PSL destaca que, sin S301, los cálculos precisos habrían tardado décadas más.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el descubrimiento de la estrella S301 cerca de Sagitario A* es relevante para la astronomía?

El hallazgo de S301 es importante porque permite estudiar de cerca cómo influye la gravedad extrema de Sagitario A* en su entorno, además de abrir la posibilidad de medir directamente el espín (giro) de un agujero negro supermasivo. Al observar una estrella tan cercana y veloz, los científicos podrán poner a prueba con mayor precisión las predicciones de la relatividad general y ahondar en los efectos particulares generados por los agujeros negros rotativos, algo que hasta ahora solo se ha inferido indirectamente.

¿Qué significa “frame dragging” o arrastre de referencia en el contexto de los agujeros negros?

“Frame dragging”, traducido como arrastre de referencia, es un efecto predicho por la teoría general de la relatividad de Einstein, que ocurre cuando un objeto masivo y en rotación, como un agujero negro, distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor. Esta distorsión puede cambiar levemente la trayectoria de los cuerpos cercanos, haciéndolos orbitar de manera distinta a lo previsto si el agujero negro no girara. Los científicos buscan medir este fenómeno mediante la observación de estrellas como S301.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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