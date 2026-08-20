Por: Caracol TV

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzó recientemente una innovadora aplicación llamada Sena Speak, pensada para facilitar el aprendizaje del inglés en Colombia. Dirigida especialmente a quienes se encuentran entre los niveles A1 y B2, establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), esta herramienta responde a una de las principales barreras existentes en el país: la falta de conectividad a internet, sobre todo en zonas rurales. De acuerdo con el Sena, la aplicación fue desarrollada por la Fábrica de Software del Sena Regional Risaralda, en un esfuerzo conjunto de aprendices e instructores de bilingüismo.

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Sena Speak nace con el propósito de que más personas accedan al aprendizaje del inglés desde sus propios teléfonos celulares, sin que la calidad de la conexión a internet limite su avance. Como explica Fabián Mejía, desarrollador de software fullstack, el objetivo de la aplicación es impulsar el aprendizaje en comunidades rurales, como los campesinos, que enfrentan mayores retos tecnológicos. Para lograr esta meta, la mayor parte de los procesos de Sena Speak se ejecuta directamente en el dispositivo, reduciendo la dependencia de servicios externos y resguardando la información del usuario de manera local.

Cabe destacar que, si bien la aplicación funciona de manera autónoma en la mayoría de teléfonos Android, en algunos dispositivos el reconocimiento de voz podría requerir una conexión a internet si no tiene instalados los modelos necesarios. Esta excepción no afecta las funciones troncales del aprendizaje: los usuarios pueden continuar con las actividades, evaluaciones y acompañamiento pedagógico según las características de sus propios celulares. Además, Sena Speak integra ejercicios interactivos, actividades de gamificación y el fortalecimiento de las destrezas clave del idioma: escritura, lectura, habla y escucha, como explicó el Sena en el anuncio oficial.

La estructura del curso está organizada en ocho subniveles, desde A1.1 hasta B2.2. Cada fase se supera solo al obtener un desempeño mínimo del 70%, asegurando que el progreso esté directamente vinculado a los resultados de cada actividad. Los usuarios pueden acceder a un examen de clasificación —placement test— para identificar su nivel en el MCER. Este test genera un reporte en PDF que detalla los resultados alcanzados. Los cursos combinan comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y producción oral, además de ejercicios de vocabulario, análisis de textos y prácticas en situaciones cotidianas y laborales. Todo esto puede hacerse en cualquier momento, sin necesidad de acudir a un centro físico del Sena, lo que flexibiliza el acceso al aprendizaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo descargar y usar la aplicación Sena Speak para aprender inglés?

Para utilizar Sena Speak, el usuario debe consultar directamente en la página oficial del Sena. Allí encontrará los pasos para la descarga, instalación y recomendaciones sobre requisitos mínimos del dispositivo. La plataforma está diseñada para su uso en celulares, sin depender de una conexión permanente a internet, aunque ciertas funciones —como el reconocimiento de voz avanzado— pueden requerir conectividad según el modelo del teléfono Android.

¿Qué niveles de inglés cubre Sena Speak y cómo se estructura la evaluación?

Sena Speak cubre los niveles A1 a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), organizando el aprendizaje en ocho subniveles progresivos. Para avanzar, cada usuario debe alcanzar al menos el 70% de desempeño en las actividades. Además, cuenta con un examen de clasificación que permite identificar el nivel inicial de cada persona y entrega un reporte en formato PDF con el resultado obtenido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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