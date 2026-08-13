Por: El Espectador

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La preparación de una sopa colombiana tradicional con patacones combina ingredientes sencillos y técnicas que resaltan la riqueza de los sabores locales. De acuerdo con la receta detallada por El Espectador, el primer paso consiste en poner al fuego una olla con agua, donde se cocinan ajo, cebolla larga, un trozo de pimentón, tres tallos de cilantro y dos tipos de carne. Cuando hierve la mezcla, se añade zanahoria para continuar la cocción por 15 minutos más, y enseguida se integran las papas, fundamentales en la cocina del altiplano cundiboyacense.

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Simultáneamente, los patacones—rodajas de plátano verde fritas y aplastadas—se preparan aparte en dos etapas: primero, se fríen hasta dorar los bordes; luego, se aplanan y se someten a una segunda fritura, lo que aporta una textura crocante necesaria para la sopa. Antes de servir, el cilantro y el pimentón se retiran de la olla, y es momento de incorporar los patacones, los cuales deben cocinarse en el caldo durante cinco minutos para que se impregnen los sabores. El punto final lo da el cilantro fresco, finamente picado, que decora y aporta aroma al plato justo antes de servir. Es importante rectificar la sal para que la preparación alcance el equilibrio deseado.

Ana Belén Charry, experta en gastronomía y antropología, documenta en ‘100 sopas colombianas’ de editorial Planeta, cómo esta sopa, asociada tradicionalmente al altiplano cundiboyacense, refleja la movilidad de ingredientes y recetas en el país. Aunque hoy Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca concentran gran parte de la producción platanera, platos como la sopa con patacones trascienden las fronteras geográficas gracias a la migración de productos y saberes culinarios. Según Charry, esto permite establecer nuevas conexiones socioculturales alrededor de los alimentos, más allá de los límites impuestos por la geografía.

Este enfoque resalta no solo la técnica detrás de la receta, sino también la historia y la identidad que cada plato lleva consigo, evidenciando cómo la cocina crea lazos que van mucho más allá del sabor.

¿Cuál es el origen de la sopa de patacones y por qué se considera típica del altiplano cundiboyacense?

La sopa de patacones, aunque utiliza un ingrediente como el plátano verde cuya producción se concentra en regiones como Antioquia, Arauca, Quibdó y Valle del Cauca, es considerada tradicional del altiplano cundiboyacense. Según Ana Belén Charry, citada por El Espectador, esta asociación es resultado de las migraciones de productos y de quienes los preparan, lo que demuestra que la identidad gastronómica supera el determinismo geográfico.

¿Cómo se preparan los patacones para la sopa y qué papel cumplen en la receta?

En la receta, los patacones se fríen primero hasta dorar sus bordes, luego se aplanan y se someten a una segunda fritura para lograr una textura crocante. Después, se agregan a la sopa durante los cinco minutos finales de cocción, permitiendo que se impregnen de los sabores del caldo y añadiendo consistencia y sabor distintivo al plato tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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