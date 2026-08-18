Por: El Espectador

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Una de las preparaciones típicas que resaltan la riqueza gastronómica del Caribe y otras regiones de Colombia son las arepas de plátano maduro con queso, un plato que, según El Espectador, destaca por su sencillez y sabor reconfortante. El proceso inicia con el pelado y corte de plátanos maduros en rodajas, que luego se cocinan en agua hasta lograr una textura muy blanda. Esta cocción es fundamental para que los plátanos puedan ser triturados fácilmente; después de escurrirlos, se forma un puré usando un pisapapas o un batidor, añadiendo sal para resaltar el dulzor propio del plátano.

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El siguiente paso descrito por El Espectador es incorporar cuajada rallada al puré tibio. La cuajada, un producto lácteo fresco y suave, se integra con las manos hasta obtener una mezcla homogénea y flexible. Este detalle de trabajar la masa a mano invita a una conexión con los ingredientes, reflejando la tradición artesanal de la receta.

Para formar las arepas, se toman dos porciones de la masa y se moldean en bolitas, que luego se aplanan. Según las indicaciones del medio, sobre una de estas bases se coloca queso mozzarella, para después cubrirla con la otra y sellar los bordes cuidadosamente, logrando la clásica forma redonda de las arepas rellenas. La presencia de queso mozzarella, conocido por su textura fundente, es esencial para conseguir el contraste de sabores y una experiencia cremosa al interior.

El asado se realiza en una sartén a fuego lento, permitiendo que las arepas se doren por ambos lados de forma uniforme y el queso del relleno alcance su punto ideal de derretido. Finalmente, El Espectador sugiere servirlas calientes acompañadas de suero costeño, un tipo de lácteo tradicional colombiano que aporta un toque ácido y salado, realzando el perfil del plato.

Estas arepas no solo se destacan por su sabor, sino también como ejemplo de cocina casera con ingredientes locales, invitando a compartir la mesa y disfrutar lo propio. La preparación refleja no solo destreza culinaria sino también la identidad y diversidad gastronómica colombiana.

¿Cómo preparar arepas de plátano maduro con queso según El Espectador?

Para preparar estas arepas, de acuerdo con El Espectador, debe pelar y cortar los plátanos maduros, cocinarlos en agua hasta que estén blandos, hacer un puré, añadir sal y cuajada rallada, formar bolitas y aplanarlas. Luego, ponga queso mozzarella entre dos porciones, selle los bordes y ase las arepas en sartén hasta dorarlas. Sirva calientes con suero costeño.

¿Qué es la cuajada y cómo se utiliza en la receta de arepas de plátano?

La cuajada es un lácteo fresco y suave, típico en muchas preparaciones tradicionales. En la receta de arepas de plátano, se utiliza rallada para integrarla con el puré de plátano, aportando textura y sabor a la masa, lo cual da como resultado una mezcla suave y fácil de moldear.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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