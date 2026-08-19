Por: Noticiero 90 minutos

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el volcán Puracé continúa en estado de alerta naranja, ya que los registros recientes muestran una alteración notable respecto a sus comportamientos habituales. Esta decisión del SGC responde a la vigilancia constante sobre la cadena volcánica Los Coconucos, en la que se destaca la predominancia de señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos en los conductos internos del volcán. Dentro de estas señales, los eventos de tremor representan la mayoría, mientras que los de largo periodo —localizados a menos de dos kilómetros por debajo del cráter— se presentan con menor frecuencia.

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Uno de los factores que más preocupa a las autoridades científicas es la evidencia de deformación lenta del suelo en la franja situada entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Además, el SGC señaló que han aumentado las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en el suelo y de dióxido de azufre (SO2) en el aire, gases que, según imágenes de satélite, se dispersan hacia el noroccidente del volcán. Esta situación se considera especialmente relevante para el análisis de la actividad volcánica reciente.

En los últimos días también se registraron seis emisiones de ceniza, una de las cuales alcanzó una altura máxima de 1.200 metros, lo que representa un riesgo para pobladores y visitantes cercanos. Asimismo, la plataforma satelital MIROVA detectó una anomalía térmica de baja energía. Por otra parte, la sismicidad que podría indicar fracturamiento de roca se mantiene baja en cantidad y magnitud, concentrada aproximadamente a un kilómetro de profundidad bajo el cráter.

El SGC aclaró que todos estos parámetros, que superan claramente los valores usuales del volcán, justifican mantener la alerta naranja, pues demuestran una variación considerable en la dinámica volcánica. Aunque es posible que la actividad disminuya temporalmente, esto no significa que el volcán esté regresando a la estabilidad; para bajar la alerta a amarillo, se requerirán evaluaciones periódicas y la confirmación de tendencias estables durante el tiempo suficiente. Por esto, la entidad recomendó evitar acercamientos a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga, ante el riesgo permanente de nuevas emisiones repentinas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el volcán Puracé se mantiene en estado de alerta naranja según el SGC?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el volcán Puracé se mantiene en estado de alerta naranja debido a que los valores de los parámetros monitoreados han alcanzado sus máximos recientes y superan en gran medida los niveles habituales. Entre los factores principales está el aumento en la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos, la deformación lenta del suelo, incrementos en los gases volcánicos y las emisiones frecuentes de ceniza.

¿Qué significa la alerta naranja para la actividad del volcán Puracé?

La alerta naranja señalada por el SGC indica que el volcán presenta una alteración significativa de su comportamiento y existe una mayor probabilidad de actividad eruptiva moderada o mayor en el futuro cercano. Este estado requiere vigilancia permanente y acciones de prevención recomendadas, como evitar acercarse a los cráteres, ya que es posible que continúen emisiones de ceniza o gases peligrosos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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